Les prix à la production aux États-Unis augmentent plus que prévu en janvier

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, probablement parce que les entreprises ont répercuté les coûts plus élevés des droits de douane à l'importation, ce qui suggère que l'inflation pourrait s'accélérer dans les mois à venir.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en décembre, selon le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPP de 0,3% après une augmentation de 0,5% en décembre.

La hausse de l'IPP s'explique par un bond de 0,8 % des services. Cela reflète une augmentation de 2,5 % des services commerciaux, qui mesurent les changements dans les marges reçues par les grossistes et les détaillants. Le commerce de gros de matériel professionnel et commercial a enregistré une hausse de 14,4 % de ses marges, ce qui suggère que les entreprises répercutent les tarifs douaniers.

Les prix ont également augmenté pour le commerce de détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires, ainsi que pour le commerce de gros de produits chimiques et connexes, les services groupés d'accès aux télécommunications par câble, les services de santé, de beauté et d'hygiène

d'accès aux télécommunications, le commerce de détail de produits de santé, de beauté et d'optique, ainsi que le commerce de détail de produits alimentaires et d'alcool.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPP a augmenté de 2,9 % après avoir progressé de 3,0 % en décembre. La modération du taux d'inflation des producteurs en glissement annuel s'explique par le fait que les chiffres élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul.

Le rapport a été retardé par la brève fermeture du gouvernement fédéral au début du mois

. Les prix des biens de production ont baissé de 0,3 %, le coût de l'énergie diminuant de 2,7 % et celui des denrées alimentaires de 1,5 %. Hors alimentation et énergie, les prix des biens ont augmenté de 0,7 %.

Certains des composants du rapport PPI entrent dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), les mesures de l'inflation suivies par la Réserve fédérale pour atteindre son objectif de 2 %.

Avant la publication des données de l'IPP, les économistes estimaient que l'inflation de base des PCE avait augmenté de 0,5 % en janvier, ce qui se traduirait par une progression de 3,1 % en glissement annuel.

L'inflation de base PCE a augmenté de 0,4 % en décembre et de 3,0 % en glissement annuel. Le gouvernement publiera le rapport retardé sur l'inflation PCE le 13 mars.