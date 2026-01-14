Les prix à la production aux États-Unis augmentent modérément en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix à la production aux États-Unis ont légèrement augmenté en novembre en raison d'une hausse du prix de l'essence, mais les entreprises semblent absorber une partie des droits de douane sur les importations, les marges commerciales se comprimant.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,2 % en novembre après une légère hausse de 0,1 % en octobre, a déclaré mercredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% de l'IPP.

Sur les 12 mois précédant novembre, l'IPP a progressé de 3,0 % après avoir augmenté de 2,8 % en octobre. Les rapports ont été retardés par la fermeture de 43 jours du gouvernement. Bien que la fermeture la plus longue jamais enregistrée ait empêché la collecte des données nécessaires à la production de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre, le gouvernement a recueilli des informations sur l'IPP pour ce même mois, mais avec un certain retard.

La fermeture a rendu les données de l'IPC un peu bruyantes. Le gouvernement a indiqué mardi que l'IPC avait augmenté de 0,3 % en décembre , grâce à l'alimentation et aux loyers. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,7 % en glissement annuel en décembre.

Les prix des biens de production ont rebondi de 0,9 %, la plus forte augmentation depuis février 2024, après avoir glissé de 0,4 % en octobre. Un bond de 4,6 % des prix de l'énergie a représenté plus de 80 % de la hausse des prix des biens de production. Les prix des produits alimentaires sont restés inchangés après avoir baissé de 0,4 % en octobre. Hors alimentation et énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,4 % en octobre.

Les prix des services de gros sont restés inchangés après avoir progressé de 0,3 % en octobre. Les marges des services commerciaux ont baissé de 0,8 %. Les entreprises qui absorbent une partie des droits de douane à l'importation imposés par le président Donald Trump ont empêché une forte augmentation de l'inflation.

Les prix des services groupés d'accès aux télécommunications filaires ont grimpé de 4,6 % en novembre. Les coûts de la vente en gros de machines et de véhicules, de la gestion de portefeuille et des soins ambulatoires ont également augmenté.

La Réserve fédérale devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % lors de sa réunion des 27 et 28 janvier. En raison de l'escalade des tensions entre Jerome Powell, président de la Fed , et M. Trump, la plupart des économistes ne s'attendent pas à une baisse des taux d'intérêt avant la fin du mandat de M. Powell en mai. L'administration Trump a ouvert une enquête criminelle sur Powell, que le chef de la Fed a qualifié de "prétexte" pour influencer les taux.