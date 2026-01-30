Les prix à la production américains s'accélèrent en décembre grâce aux services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, les entreprises semblant répercuter la hausse des coûts liée aux droits de douane, ce qui laisse présager une reprise de l'inflation dans les mois à venir.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier, après un gain non révisé de 0,2 % en novembre, a déclaré vendredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2 % de l'IPP.

Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPP a augmenté de 3,0 % après avoir enregistré la même hausse en novembre.

Le BLS a rattrapé son retard dans la publication de l'IPP et de l'indice des prix à la consommation, qui ont été retardés par la fermeture du gouvernement fédéral pendant 43 jours. Vendredi, les républicains et les démocrates du Sénat américain se sont efforcés d'éviter une nouvelle fermeture à minuit, ce qui retarderait la publication des données du BLS, y compris le rapport sur l'emploi de janvier qui doit être publié vendredi prochain.

L'augmentation plus importante que prévu des prix à la production le mois dernier a été menée par une hausse de 0,7 % dans les services. Un bond de 1,7 % des marges pour les services commerciaux de la demande finale, qui mesure les changements dans les marges reçues par les grossistes et les détaillants, a représenté les deux tiers de l'augmentation des services.

Les entreprises ont absorbé une partie des droits de douane à l'importation imposés par le président Donald Trump, empêchant ainsi une forte augmentation de l'inflation. La Réserve fédérale a laissé mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Le président de la Fed, Jerome Powell, a attribué le dépassement de l'inflation aux tarifs douaniers, ajoutant "mais on s'attend à ce qu'au milieu de l'année, l'inflation due aux tarifs douaniers atteigne son maximum"

Les prix des biens de production sont restés inchangés en décembre.