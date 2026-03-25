Les prix à l'importation américains affichent la plus forte hausse en près de quatre ans en février

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Les prix à l'importation aux États-Unis ont connu leur plus forte hausse depuis près de quatre ans en février, les coûts de l'énergie ayant augmenté en prévision du conflit au Moyen-Orient, ce qui renforce les signes d'une accélération de l'inflation dans les mois à venir.

Les prix à l'importation ont augmenté de 1,3 % le mois dernier, la plus forte hausse depuis mars 2022, après un gain révisé à la hausse de 0,6 % en janvier, a déclaré le Bureau des statistiques du travail du département du Travail mercredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à l'importation, qui excluent les droits de douane, augmenteraient de 0,5% après une hausse de 0,2% en janvier. Au cours des 12 mois précédant février, les prix à l'importation ont augmenté de1,3 %. Il s'agit de la plus forte augmentation en glissement annuel depuis février 2025, après une hausse de 0,3 % en janvier.

La semaine dernière, le gouvernement a indiqué que les prix à la production avaient connu leur plus forte hausse depuis sept mois en février, sous l'effet d'une augmentation générale des services et des biens. Une enquête de S&P Global a montré mardi que les entreprises ont payé davantage pour les intrants en mars et ont demandé des prix plus élevés pour leurs biens et services, en raison de la flambée des coûts de l'énergie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait grimper les prix du pétrole de plus de 30 % depuis le début du conflit à la fin du mois de février. Les prix des engrais ont également augmenté, ce qui se traduira par une hausse de l'inflation des denrées alimentaires.

La pression exercée par la guerre s'ajoute aux droits d'importation, que les entreprises continuent de répercuter progressivement sur les consommateurs.

Les prix des carburants importés ont rebondi de 3,8 % le mois dernier après avoir baissé de 1,2 % en janvier.