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Les prises de profits se prolongent sur Burberry au lendemain des résultats
information fournie par AOF 15/05/2026 à 12:09

(Zonebourse.com) - Burberry (-4,71%) affiche de nouveau l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100 ce vendredi à la Bourse de Londres, toujours victime de prises de profits du fait de l'absence de révision à la hausse de ses prévisions, suite aux bons résultats annuels publiés la veille.

La maison de luxe britannique a annoncé hier matin que sa marge brute s'était élevée à 67,9% sur l'exercice 2025/2026, qui s'est clôturé fin mars, soit une hausse de 530 points de base d'une année sur l'autre à taux de change constants.

Ses revenus annuels, en revanche, ont reculé de 2% à taux de change réels, même s'ils ressortent stables à changes constants.

Selon Alphavalue, "cette performance annuelle est globalement encourageante, marquée par des progrès plus importants que prévu en matière de rentabilité, malgré un léger retard sur le chiffre d'affaires".

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS, à l'achat sur la valeur, saluent également la qualité de la publication du fabricant des célèbres imperméables à motif tartan, ce qui les conduit à relever leur objectif de cours de 1 410 à 1 420 pence.

"Le groupe a signé une solide fin d'exercice avec une accélération séquentielle de sa croissance sur ses principaux pôles d'activité comme la Chine et les Amériques, et une marge brute largement meilleure que prévu, ce qui confirme le scénario d'un redressement grâce à une meilleure maîtrise des prix et à un moindre recours aux promotions", souligne la banque suisse.

Sanction boursière malgré un redressement confirmé

"En dépit de la tonalité confiante adoptée par l'équipe de direction, qui contraste avec celle des autres acteurs du secteur face à l'incertitude géopolitique actuelle, le titre avait réagi négativement hier, en raison de l'absence de révision à la hausse des objectifs de résultats et du positionnement optimiste qui avait précédé la publication", explique UBS.

Le cours de Bourse s'était en effet apprécié de plus de 26% au cours des deux mois ayant précédé la présentation des résultats annuels.

Pour ce qui concerne son nouvel exercice (2026-2027), le fabricant de vêtements et d'accessoires haut de gamme s'est contenté d'indiquer qu'il prévoyait des revenus issus de la vente en gros ( wholesale ) en croissance d'environ 4% à 6% sur le premier semestre.

Chez Oddo BHF, on évoque ce matin une "trajectoire de redressement confirmée", tout en prévenant que le rythme de la reprise pourrait rester "modéré".

Si la société de Bourse note que le groupe apparaît aujourd'hui en meilleure forme, elle préfère maintenir son opinion "sous-performance" sur la valeur avec un objectif ramené de 1 150 à 1 100 GBP.

"Retrouver les niveaux de marge du passé ne sera pas une mince affaire pour la suite", prédit Oddo.

Vers 10h30, l'action Burberry perdait encore 3,5% à 1 045,5 GBP, portant à près de 11% son repli en deux jours en tenant compte du recul de la veille.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 12:09:00.

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