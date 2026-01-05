Les principaux négociants en céréales brésiliens quittent le pacte de conservation de l'Amazonie

(Réactions des ONG, déclaration d'Abiove, etc) par Ana Mano, Manuela Andreoni et Andre Romani

Un groupe de pression représentant les entreprises brésiliennes de négoce et de broyage de céréales a fait savoir à l'État agricole du Mato Grosso qu'il renonçait, avec nombre de ses membres, à un pacte vieux de près de 20 ans visant à protéger le bassin amazonien de la déforestation due à la culture du soja.

L'accord sur le moratoire sur le soja interdit aux signataires d'acheter du soja cultivé dans des exploitations amazoniennes déboisées après juillet 2008.

Lundi, le gouverneur du Mato Grosso, Mauro Mendes, a annoncé que le groupe de pression Abiove avait officiellement informé le gouvernement de l'État que l'association et les principaux négociants quittaient le pacte. Le changement de la loi fiscale au 1er janvier est un facteur clé.

Abiove, qui compte parmi ses membres ADM ADM.N , Bunge

BG.N , Cargill, Cofco et Louis Dreyfus, a confirmé dans un communiqué ultérieur qu'elle avait "entamé des discussions" pour quitter le pacte, qui est soutenu par le gouvernement fédéral et les groupes de protection de la nature.

Le groupe et environ deux tiers des entreprises qui y participaient auparavant n'apparaissaient plus lundi sur le site web de l'accord de moratoire .

Le WWF a déclaré dans un communiqué que cette décision constituait un revers pour l'environnement.

Le départ des entreprises du pacte "affaiblit l'un des instruments les plus efficaces pour lutter contre la déforestation dans le pays" et expose les agriculteurs à des risques climatiques croissants, a déclaré le WWF.

Greenpeace a également critiqué cette décision, estimant qu'elle violerait les promesses faites aux investisseurs et aux marchés internationaux.

Le moratoire est censé ralentir la destruction de la plus grande forêt tropicale du monde. Toutefois, comme l'a rapporté Reuters la semaine dernière, certains des plus grands négociants en soja du monde se préparaient à se retirer de l'accord pour préserver les avantages fiscaux dans le Mato Grosso, où une nouvelle loi éliminant les avantages pour les participants au moratoire est entrée en vigueur au début de l'année 2026.

Aprosoja-MT, une association représentant les agriculteurs du Mato Grosso qui a fait pression sur les entreprises pendant des années pour qu'elles mettent fin au pacte, s'est félicitée de l'annonce d'Abiove .

Le groupe d'agriculteurs a qualifié la décision de victoire, affirmant que l'accord de moratoire est illégal et injuste pour ceux qui respectent le code forestier brésilien.

Abiove a déclaré que les entreprises seront individuellement responsables du respect de leurs propres engagements en matière de conservation. "L'héritage de la surveillance et l'expertise acquise pendant près de 20 ans ne seront pas perdus", a déclaré l'entreprise.