Les principaux indices américains sont en baisse ; les résultats hebdomadaires semblent mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule de >1 %, le S&P 500 est légèrement dans le rouge et le Nasdaq fléchit

* L'indice PMI manufacturier S&P Global d'octobre s'> e les prévisions; l'indice PMI des services est légèrement en deçà des prévisions

* Indice de confiance final de l'UMich pour octobre à 48 contre une estimation de 46,3

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,6 %

* Le dollar et le bitcoin progressent légèrement; le brut américain s'apprécie d'environ 3 %; l'or recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,99 %

23 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES PRINCIPAUX INDICES AMÉRICAINS EN BAISSE, DES RÉSULTATS HEBDOMADAIRES MITIGÉS

Les principaux indices de Wall Street s'échangent en baisse en ce début de journée de vendredi, même si la pression vendeuse est loin d'être uniforme. Les investisseurs restent prudents après la forte correction de jeudi, alimentée par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, tandis que les valeurs des télécommunications subissent une forte pression en raison des craintes que l'intensification de la concurrence de SpaceX ne vienne grignoter leurs parts de marché.

Malgré tout, le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX n’affichent qu’une légère baisse, ce qui suggère que le recul général du secteur technologique ne s’aggrave pas pour l’instant. Le Dow .DJI , en revanche, recule de plus de 1 %.

La plupart des secteurs du S&P 500 sont dans le rouge. Le secteur industriel .SPLRCI mène la baisse avec un recul de plus de 2 %, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY se démarque à la hausse, gagnant près de 2 %. Le secteur de l’énergie est également en passe d’enregistrer un plus haut historique à la clôture.

En détail, le secteur des transports .DJT et celui des sociétés minières d’or et d’argent .XAU figurent parmi les plus à la traîne. Les valeurs des semi-conducteurs, quant à elles, rebondissent après la forte correction de jeudi, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX progressant d’environ 0,6 %.

Sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche une légère hausse, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq restent en passe d’enregistrer de modestes baisses hebdomadaires.

Les petites capitalisations, en revanche, montrent des signes de reprise. Le Russell 2000 affiche une hausse d’environ 1,2 % sur la semaine et, si ce gain se maintient jusqu’à la clôture de vendredi, il mettrait fin à une série de six semaines de baisses consécutives. La dernière série de six semaines de baisses hebdomadaires de cet indice s’était terminée en octobre 2018.

Un autre élément notable est l’amélioration de la largeur du marché. L’indice S&P 500 Equal Weight .SPXEW est en passe d’enregistrer son meilleur mois par rapport au S&P 500 pondéré en fonction de la capitalisation boursière depuis avril 2009, ce qui suggère que la progression du marché dépend de moins en moins de ses plus grandes entreprises.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés vers 10 h 17 (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

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