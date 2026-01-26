Les principaux assureurs de soins de santé américains chutent après la proposition de réduction des tarifs de l'assurance maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier - ** L'administration du président Donald Trump a proposé une augmentation moyenne de seulement 0,09 % des paiements de Medicare aux assureurs l'année prochaine, selon le gouvernement
** Les Centers for Medicare and Medicaid Services déclarent que la proposition s'élèverait à plus de 700 millions de dollars en paiements supplémentaires pour Medicare Advantage en 2027
** UnitedHealth UNH.N chute de 10,5%, Humana HUM.N chute de 13,7%, CVS CVS.N perd 9,5%
** Elevance Health ELV.N baisse de 4,5% et Molina Healthcare MOH.N chute de 4,3%
