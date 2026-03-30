Les principaux aéroports américains reviennent à la normale alors que les employés de la TSA sont payés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les employés de la TSA reçoivent un salaire rétroactif après une directive d'urgence

* La Maison Blanche invoque la crise des aéroports pour justifier une action d'urgence

* plus de 500 agents de la TSA ont démissionné depuis la mi-février

* L'afflux de voyageurs pendant les vacances de printemps augmente le volume des aéroports de 5 %

(Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche, de détails sur les paiements de la TSA dans les paragraphes 4-7, et de puces) par David Shepardson

Les principaux aéroports américains qui ont subi des perturbations massives pendant des semaines après que 50 000 agents de sécurité de l'Administration de la sécurité des transports (TSA) aient été privés de leur salaire depuis la mi-février ont déclaré que les opérations revenaient à la normale. Les aéroports de Baltimore, Houston, New York, La Nouvelle-Orléans et Dallas, qui ont tous connu des retards massifs au cours des dernières semaines, ont tous signalé des files d'attente très courtes lundi. L'impasse a provoqué le chaos et, dans certains cas, des files d'attente de plus de quatre heures, les plus longues depuis la création de la TSA il y a près de 25 ans. Le président Donald Trump a signé vendredi une directive d'urgence ordonnant aux employés de la TSA d'être payés malgré l'incapacité du Congrès à mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement, qui dure depuis 45 jours, et le département de la sécurité intérieure a déclaré que les employés avaient commencé à être payés lundi, selon l'agence. Le DHSa déclaré que la plupart des agents de la TSA ont reçu lundi un salaire rétroactif comprenant au moins deux salaires complets de deux semaines et prévoit de fournir aux travailleurs le reste d'un salaire partiel manquant depuis le début de la fermeture dès que possible.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles M. Trump n'a pas signé plus tôt l'ordre de payer les agents de la TSA, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré qu'une "crise existentielle" dans les aéroports américains avait motivé cette mesure d'urgence la semaine dernière.

Des dizaines de milliers d'autres employés du ministère de la sécurité intérieure ne sont toujours pas payés.

Mme Leavitt a indiqué que M. Trump souhaitait que le Congrès retourne immédiatement à Washington pour adopter une loi visant à financer intégralement le département de la sécurité intérieure.

Vendredi, les absences ont atteint un niveau record depuis le début du shutdown: environ 12,4 % des travailleurs ne se sont pas présentés, soit 3 560 personnes, et des files d'attente massives ont été signalées dans de nombreux grands aéroports, mais elles ont diminué au cours du week-end. Plus de 500 agents de sécurité des aéroports ont démissionné depuis la mi-février.

Plus d'un tiers des travailleurs ne se sont pas présentés vendredi à l'aéroport JFK de New York. Baltimore, Atlanta et La Nouvelle-Orléans, et 45 % des travailleurs ne se sont pas présentés vendredi dans les deux aéroports de Houston. Les démocrates du Congrès ont bloqué le financement du ministère de la sécurité intérieure tout en exigeant des changements dans les règles régissant ses opérations d'immigration, après que des agents de Minneapolis ont abattu les citoyens américains Renee Good et Alex Pretti.

Les démocrates du Congrès avaient proposé de financer séparément la TSA tout en négociant des réformes sur le fonctionnement des agents de l'immigration et des douanes.

Les chefs de file républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont rejeté vendredi un compromis bipartisan du Sénat visant à mettre fin à l'impasse de six semaines sur le financement du DHS et ont adopté un projet de loi visant à financer l'ensemble du DHS.

Les aéroports sont confrontés à une vague de voyages scolaires pour les vacances de printemps, avec un volume supérieur d'environ 5 % à celui de l'année dernière.

Des centaines d'agents de l'immigration et d'enquêteurs de la sécurité intérieure ont commencé à se déployer dans 14 aéroports américains la semaine dernière pour faciliter les contrôles de sécurité et la Maison Blanche a déclaré qu'ils resteraient en place jusqu'à ce que les opérations reviennent à la normale.