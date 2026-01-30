Les principales compagnies aériennes demandent au Congrès de payer les contrôleurs aériens en cas de fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration du groupe des compagnies aériennes et d'informations sur le dernier shutdown) par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes américaines ont exhorté jeudi le Congrès à payer les contrôleurs aériens en cas de fermeture partielle du gouvernement, après que le secteur a subi une perturbation majeure lors d'une fermeture de 43 jours l'année dernière.

Le gouvernement américain pourrait à nouveau être confronté à une fermeture partielle dès samedi, en raison d'un différend sur le département de la sécurité intérieure.

"Le Congrès doit comprendre les conséquences concrètes pour le public américain si les avions ne peuvent pas voler en raison d'une fermeture", a déclaré Airlines for America, qui représente American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres grands transporteurs.

"Comme nous l'avons vu il y a trois mois, ces fermetures exercent une pression considérable sur l'ensemble du secteur de l'aviation, affectant les voyageurs, les expéditeurs et les employés fédéraux qui veillent à la sécurité de notre système d'aviation."

En décembre, une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a voté à l'unanimité en faveur d'une législation visant à prévenir les perturbations de l'aviation pendant les fermetures d'administrations publiques en veillant à ce que les contrôleurs aériens et d'autres travailleurs clés soient payés.

Les grandes compagnies aériennes ont fortement soutenu la législation sur la rémunération des contrôleurs aériens, soulignant le mois dernier que la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours et les réductions de vols imposées par le gouvernement ont perturbé 6 millions de passagers et 50 000 vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens. L'impact économique s'est élevé à 7 milliards de dollars, soit plus de 150 millions de dollars par jour, selon les compagnies aériennes.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA), invoquant des raisons de sécurité, a imposé des réductions de vols sans précédent dans 40 grands aéroports américains le 7 novembre, entraînant l'annulation de 7 100 vols et affectant 2,3 millions de passagers.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que la fermeture ne les conduise à travailler sans salaire.