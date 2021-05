Les PRI réfléchisent à l'intégration de l'ESG dans les produits titrisés

(NEWSManagers.com) - Les Principes pour l' Investissement Responsable (PRI) publient un nouveau rapport (" ESG Incorporation in Securitised Products : The Challenges Ahead " ) sur l' intégration des critères ESG dans les produits titrisés. En raison de la nature complexe du marché de la titrisation, la prise en compte des enjeux ESG dans les produits titrisés a pris du retard par rapport aux autres classes d' actifs obligataires. " Pour autant, les investisseurs témoignent d' un intérêt croissant pour les enjeux ESG dans les produits titrisés " , observent les PRI, par souci de mesurer les impacts des investissements, de mieux gérer les risques et de suivre les évolutions réglementaires.

Parmi les 2.000 signataires des PRI qui ont réalisé leur reporting annuel auprès de l' organisation, seul 215 disaient intégrer l' ESG dans leurs produits titrisés. Faute de cadre adapté, la plupart des investisseurs ajustent leur politique appliquée aux produits de dette aux produits titrisés. " Le filtrage négatif des valeurs et des titres reste l' approche ESG la plus largement adoptée pour les CLO (" Collateralised Loan Obligations " ) européens labellisés ESG. Toutefois, la documentation juridique qui les accompagne n' est pas harmonisée ; les processus d' évaluation des gestionnaires de CLO demeurent vagues ; et, à ce stade, il existe peu de différences de prix par rapport à des produits obligataires traditionnels " , expliquent les PRI.

Surtout, le manque de données pour mener à bien une " due diligence " en matière ESG empêche de nombreux investisseurs d'intégrer systématiquement ces facteurs dans leur analyse des produits titrisés. En l' absence de cadre réglementaire sur le reporting de données, les PRI assurent qu'ils vont continuer à travailler avec les membres de ses ateliers réunissant investisseurs, banques, agences de notation de crédit, fournisseurs de données ESG, arrangeurs et notamment la " European Leveraged Finance Association " .