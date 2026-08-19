Les prévisions trimestrielles d'Analog Devices dépassent les estimations grâce à la demande de puces alimentée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Analog Devices ADI.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses puces de gestion de l'alimentation utilisées dans les centres de données et les applications industrielles, dans un contexte d'intensification des investissements dans l'IA.

La société devrait bénéficier de la forte hausse des investissements dans l’informatique basée sur l’IA, qui a stimulé la demande de puces régulant la consommation d’énergie et acheminant d’énormes volumes de données. Ses composants sont largement utilisés dans les centres de données, les équipements d’automatisation industrielle et les véhicules modernes.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 4,02 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 40 % par rapport à l’année précédente et supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 3,92 milliards de dollars.

* Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté (EPS) de 3,45 dollars pour le trimestre, dépassant les estimations de 3,33 dollars.

* Le directeur général Vincent Roche a déclaré que la société avait bénéficié d’une demande généralisée au troisième trimestre, et que ses investissements dans l’innovation, les relations clients et ses capacités de production la plaçaient en position de tirer parti des opportunités de l’ère de l’IA.

* La société, dont le siège se trouve à Wilmington, dans le Massachusetts, prévoit un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à plus ou moins 100 millions de dollars près, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle prévoit un bénéfice par action ajusté de 3,86 dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 3,54 dollars.

* L'action du fabricant de puces, qui a progressé d'environ 39% depuis le début de l'année, est restée stable lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.