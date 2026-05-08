Les prévisions ternes d'Expedia déçoivent, le titre plonge
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 16:58
Des performances trimestrielles globalement meilleures que prévu...
Le groupe de Seattle a dégagé un BPA ajusté quasiment quintuplé à 1,96 USD au 1er trimestre 2026, nettement au-dessus des 1,41 USD attendus par le marché, pour un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 3,43 MdsUSD, contre un consensus proche de 3,35 MdsUSD.
Du côté opérationnel, les réservations brutes ont progressé de 13%, à 35,5 MdsUSD, portées par la poursuite de la dynamique dans le B2B, qui a enregistré une hausse de 22%, tandis que la division grand public a progressé plus modérément ( 10%).
Le principal point de vigilance vient des nuitées réservées, en hausse de 6%, contre 9% au trimestre précédent. Une partie de la croissance a donc reposé sur la hausse du prix moyen journalier, en progression de 7%, plus que sur les volumes.
...mais des prévisions globalement décevantes
Ces performances globalement meilleures que prévu sur les trois premiers mois de l'année semblent toutefois passer au second plan, face à des perspectives manifestement plus décevantes aux yeux des investisseurs.
Expedia a en effet choisi de laisser ses objectifs pour 2026 inchangés, tablant ainsi toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 15,6 MdsUSD et 16 MdsUSD, ainsi que sur des réservations brutes en croissance de 6 à 8%.
À titre de comparaison, les points médians de ces fourchettes-cibles, soit 15,8 MdsUSD et 7%, se révèlent bien inférieurs aux consensus, qui se situaient à 15,97 MdsUSD et 7,8%, selon les analystes de Bernstein.
"Le maintien des prévisions pour l'exercice implique une dégradation des attentes pour le second semestre", estime d'ailleurs le bureau d'études, qui cite aussi une augmentation implicite des coûts liés à l'IA comme sujet de préoccupation.
Pour le trimestre en cours, Expedia vise un chiffre d'affaires entre 4,11 MdsUSD et 4,19 MdsUSD, ainsi que des réservations brutes en croissance de 7 à 9%, à comparer à des attentes moyennes qui étaient de 4,13 MdsUSD et 8,5%, selon Bernstein.
Valeurs associées
|236,5600 USD
|NASDAQ
|-6,42%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a fini dans le rouge vendredi, gagnée par les incertitudes face au conflit au Moyen-Orient, où Washington et Téhéran se sont accusés mutuellement de nouvelles attaques malgré le cessez-le-feu. Le CAC 40 a perdu 1,09% à 8.112,57 points. La veille, ... Lire la suite
-
Léon XIV a déclaré se sentir "béni" alors qu'il célébrait vendredi son premier anniversaire à la tête de l'Église catholique par une visite dans le sud de l'Italie, après plusieurs semaines marquées par un bras de fer avec Washington. Pour le premier anniversaire ... Lire la suite
-
Le ministère américain de la Défense a rendu public vendredi un premier lot de documents, précédemment tenus secrets, sur les objets volants non-identifiés, ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Donald Trump, à l'origine de cette publication. Parmi les incidents ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi, la recrudescence des tensions dans le détroit d'Ormuz faisant craindre une reprise du conflit et plongeant les investisseurs dans l'incertitude quant aux perspectives d'un accord de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer