Les prévisions financières d'ASML tiennent compte des projets de Terafab, selon le directeur financier

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ASML ASML.AS , l'un des principaux fabricants d'équipements pour puces électroniques, a déclaré que ses projets d'augmentation de capacité pour 2027 et 2028, annoncés mercredi en même temps que ses résultats du deuxième trimestre , tiennent compte de la demande en équipements destinés à la future usine de production de puces "Terafab" d'Elon Musk, au Texas.

"Nous sommes en dialogue avec tous nos clients et nous connaissons… leurs projets de construction", a déclaré Roger Dassen, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. "Terafab fait également partie de ces projets."