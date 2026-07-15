Les prévisions financières d'ASML intègrent les projets de Terafab, selon le directeur financier

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ASML ASML.AS , l'un des principaux fabricants d'équipements pour puces informatiques, a déclaré que ses projets d'augmentation de capacité pour 2027 et 2028, dévoilés mercredi en même temps que ses résultats du deuxième trimestre , tiennent compte de la demande en équipements de la part de l'usine de production de puces Terafab qu'Elon Musk prévoit de construire au Texas.

“Nous sommes en dialogue avec tous nos clients et nous savons... quels sont leurs projets de construction”, a déclaré Roger Dassen, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique. “Terafab fait également partie de ces projets.”

* M. Dassen a précisé que le nombre de systèmes de lithographie extrême ultraviolet à haute ouverture numérique (EUV) livrés à l’échelle mondiale se situait dans un nombre à un seul chiffre. Il s’agit de la technologie de lithographie de nouvelle génération pour les semi-conducteurs.

* Si la Chine ne parvient pas à accroître sa capacité de production de puces, la production sera délocalisée ailleurs, car la demande mondiale en puces reste inchangée, a-t-il ajouté.

* M. Dassen a également indiqué qu’ASML était sur le point d’avoir entièrement réservé sa capacité EUV pour 2027 et qu’elle avait déjà obtenu un nombre important de commandes EUV pour 2028.