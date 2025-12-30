 Aller au contenu principal
Les prévisions des analystes sur les ventes de véhicules Tesla
information fournie par AOF 30/12/2025 à 15:04

(AOF) - Tesla a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre 2025, Tesla pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d’unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025. Pour les exercices suivants, les analystes estiment que les livraisons devraient réaccélérer à 1,750 million en 2026, 2,010 millions en 2027, puis 2,350 millions en 2028.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
459,6400 USD NASDAQ 0,00%
