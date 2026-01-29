Les prévisions de SAP en matière de cloud pour 2026 déçoivent, les actions subissent leur plus forte perte journalière depuis 2020

Les actions de SAP chutent jusqu'à 17 %

Les prévisions de cloud pour 2026 ne sont pas à la hauteur des attentes

Le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 26 % en 2025 et le carnet de commandes a grimpé de 30 %

Programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros

29 janvier - Les prévisions de chiffre d'affaires cloud de l'éditeur allemand de logiciels SAP amp;lt;SAPG.DEamp;gt; pour 2026 n'ont pas répondu aux attentes du marché jeudi, et les actions de l'entreprise ont chuté de 15 %, marquant leur plus forte baisse en une journée depuis octobre 2020.

JPMorgan a noté que le carnet de commandes cloud de SAP et les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 n'ont pas été à la hauteur des projections, ce qui a déclenché une vague de ventes massives malgré des performances annuelles conformes aux prévisions des analystes. SAP est brièvement devenue la plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière en mars dernier , mais a renoncé à la couronne européenne plus tard dans l'année en raison des préoccupations concernant les effets perturbateurs potentiels de l'intelligence artificielle sur son secteur.

"SAP avait besoin d'une accélération générale pour lutter contre le sentiment de creux du secteur, et compte tenu des éléments mitigés de la mise à jour, nous voyons les actions sous-performer", a déclaré l'analyste de Citi Balajee Tirupati. À 14H31 GMT, l'action SAP avait chuté jusqu'à 17 % pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2024, effaçant plus de 40 milliards d'euros de sa capitalisation boursière et entraînant l'indice de référence de Francfort amp;lt;.GDAXIamp;gt; à la baisse dans des marchés européens globalement positifs.

L'action s'affichait en baisse de 15,8 %, près de ses plus bas niveaux de la séance.

D'autres valeurs logicielles en Europe étaient également en baisse, Dassault Systemes amp;lt;DAST.PAamp;gt; à Paris perdant jusqu'à 2,7 % et Sage amp;lt;SGE.Lamp;gt; chutant de plus de 3 % à Londres, ces deux valeurs s'échangeant près de leurs plus bas niveaux plurimensuels.

Les valeurs logicielles américaines ont également été touchées, avec Salesforce amp;lt;CRM.Namp;gt; en baisse de 6,3 %, le fabricant de Photoshop Adobe amp;lt;ADBE.Oamp;gt; en baisse de 2,5 % et la société de sécurité informatique Datadog amp;lt;DDOG.Oamp;gt; en baisse d'environ 5 %. Les actions de ServiceNow amp;lt;NOW.Namp;gt; ont plongé de 9 % malgré les prévisions optimistes de la société .

LES PRÉVISIONS CLOUD POUR 2026 NE SONT PAS À LA HAUTEUR

SAP s'attend à ce que le chiffre d'affaires cloud augmente de 23 % à 25 % en 2026. Plus important encore, la croissance actuelle du carnet de commandes cloud ralentira légèrement en 2026 après avoir affiché une croissance de 25 % en 2025, bien que SAP s'attende à ce que la croissance totale du chiffre d'affaires s'accélère jusqu'en 2027 à mesure que davantage de clients migrent vers des solutions basées sur le cloud.

Dominik Asam, directeur financier de SAP, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que cela représentait un ralentissement plus important que prévu.

M. Asam a expliqué ce ralentissement par le fait que les clients se tournent vers des projets plus importants qui prennent plus de temps à se mettre en place, ainsi que par la demande accrue de clouds souverains motivée par les tensions géopolitiques. Selon lui, ces contrats gouvernementaux et de défense ont des cycles de vente plus longs et n'apparaissent souvent pas dans le carnet de commandes en raison de clauses de résiliation.

JPMorgan a fait remarquer que "la croissance du carnet de commandes cloud et du chiffre d'affaires cloud est en fin de compte ce qui intéresse les investisseurs", ajoutant qu'il fallait s'attendre à une réaction négative du marché.

Cette déception survient alors que les valeurs logicielles sont confrontées à des vents contraires dans l'ensemble du secteur.

Nicolas David, analyste chez Oddo BHF, a déclaré que la forte baisse reflétait "la méfiance générale du marché à l'égard des noms de logiciels" alors que les investisseurs transfèrent leurs capitaux vers les semi-conducteurs. "Dans le contexte actuel, il n'est pas possible de se tromper, ne serait-ce que d'une infime partie", a-t-il déclaré.

DES RÉSULTATS ANNUELS CONFORMES

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du cloud a bondi de 26 % à taux de change constants pour atteindre 21 milliards d'euros, tandis que le carnet de commandes total du cloud a grimpé de 30 % pour atteindre 77,3 milliards d'euros. Le directeur général Christian Klein a déclaré que SAP Business AI est devenu un moteur de croissance, inclus dans les deux tiers des entrées de commandes cloud du quatrième trimestre.

SAP a également annoncé un programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros.

La société basée à Walldorf a passé l'année dernière à transférer les clients des bases de données héritées vers le cloud tout en exécutant un programme de restructuration de 3,2 milliards d'euros. Parmi les principaux clients gagnés au quatrième trimestre, citons Dexco amp;lt;DXCO3.SAamp;gt;, Lockheed Martin amp;lt;LMT.Namp;gt; et Rolls-Royce amp;lt;RROYC.ULamp;gt;.

(1 $ = 0,8341 euros)