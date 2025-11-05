Les prévisions de revenus trimestriels en ligne d'Arista Networks déçoivent les investisseurs, les actions chutent

(Ajout de détails et de commentaires d'analystes aux paragraphes 3-6) par Kritika Lamba

Arista Networks ANET.N a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre conforme aux attentes des analystes mardi, après un chiffre d'affaires plus élevé que prévu au troisième trimestre, ce qui a fait chuter ses actions de 9% dans les échanges prolongés.

Les actions du fournisseur d'équipements de réseau avaient bondi d'environ 40 % à la dernière clôture, alimentées par une augmentation des investissements dans l'IA, les entreprises et les investisseurs continuant à injecter des capitaux dans ce secteur en pleine expansion.

Les investisseurs n'ont pas été impressionnés par les prévisions, qu'ils ont jugées insuffisantes compte tenu de l'essor actuel de l'intelligence artificielle et de l'accélération des dépenses des entreprises dans l'infrastructure de l'IA. "Il est probable que les investisseurs s'attendaient à ce que les prévisions soient plus élevées", a déclaré William Kerwin, analyste principal des actions chez Morningstar.

"Nous avons vu cette dynamique devenir courante pour les actions exposées à l'intelligence artificielle, où dépasser les attentes n'est pas suffisant pour stimuler l'action."

Les produits d'Arista, notamment les commutateurs et routeurs Ethernet largement utilisés dans les centres de données, continuent de faire l'objet d'une forte demande dans le cadre du boom de l'IA, qui alimente le besoin croissant d'équipements de réseau avancés.

La base de clients de la société comprend les principaux fournisseurs de services cloud, Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O représentant respectivement environ 20 % et 15 % du chiffre d'affaires total en 2024.

Arista a prévu un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice par action de 75 cents au troisième trimestre, supérieur aux attentes des analystes (71 cents).

Pour le troisième trimestre, la société a enregistré des revenus de 2,31 milliards de dollars, supérieurs aux estimations des analystes de 2,25 milliards de dollars.