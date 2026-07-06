Les prévisions de résultats positives des entreprises du S&P 500 l'emportent légèrement sur les prévisions négatives pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq progresse d'environ 1 %, le S&P 500 gagne environ 0,6 % et le Dow Jones reste pratiquement inchangé

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; les services aux collectivités en queue de peloton

* Le dollar progresse légèrement; le bitcoin gagne >1 %; l'or et le pétrole brut américain reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 4,48 %

6 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LES PERSPECTIVES DE RÉSULTATS POSITIVES DU S&P 500 DÉPASSENT LÉGÈREMENT LES PERSPECTIVES NÉGATIVES POUR LE 2e TRIMESTRE Les pré-annonces de résultats positifs des entreprises du S&P 500 .SPX l'emportent sur les pré-annonces négatives pour le deuxième trimestre, à 61 contre 58, selon les dernières données de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data & Analytics. On dénombre au total 132 prévisions à ce jour par les entreprises du S&P 500, dont 13 ont donné des perspectives conformes aux attentes. Au deuxième trimestre de l’année dernière, on comptait 122 prévisions, dont 68 négatives et 46 positives. Toutes les entreprises ne donnent pas d’indications sur leurs résultats.

Les dernières prévisions donnent un rapport négatif/positif de 1 pour 1, à comparer au rapport négatif/positif à long terme (depuis 1997) de 2,5 pour 1 et à la moyenne des quatre trimestres précédents de 1,3 pour 1, note M. Dhillon.

Les analystes s'attendent à une nouvelle saison des résultats marquée par une croissance des bénéfices supérieure à 20 % pour les entreprises du S&P 500, selon les données de LSEG.

Ils estiment la croissance à 24,4 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre, contre 29,4 % au premier trimestre.

La saison des résultats s'ouvre officieusement la semaine prochaine avec la publication des résultats de nombreuses grandes banques américaines, notamment JPMorgan Chase JPM.N .

(Caroline Valetkevitch)

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