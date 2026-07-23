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Les prévisions de résultats du 2e trimestre 2026 de Jefferies sur Sika
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 11:29
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Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 201 francs suisses avant la publication des résultats.

Sika devrait publier ses résultats du 2e trimestre 2026 la semaine prochaine, le 28 juillet. Jefferies estime que les perspectives restent prudentes.

"Si le premier semestre 2026 fournira les premières indications sur la rentabilité de l'année, l'EBITDA de Jefferies s'approchant du consensus, les attentes restent modérées" indique le bureau d'analyse.

Selon Jefferies, le consensus se situe dans la fourchette moyenne des prévisions de croissance du chiffre d'affaires en monnaie locale pour l'exercice 2026 ( 3,1% contre 1 à 4 %), mais reste inférieur d'environ 20 points de base aux prévisions de marge d'EBITDA (19,5 à 20%).

"Compte tenu de la forte volatilité persistante des coûts, cela suggère au moins que le consensus continue d'intégrer une certaine marge de sécurité face à de nouvelles révisions à la baisse" rajoute le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/07/2026 à 11:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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