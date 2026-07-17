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Les prévisions de résultats de Jefferies sur Holcim
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 10:26

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 78,40 francs suisses avant la publication des résultats du 1er semestre.

Holcim doit publier ses résultats du premier semestre 2026 le 31 juillet.

L'analyste estime que le consensus des prévisions d'EBIT récurrent pour le deuxième trimestre 2026, à 958 millions de francs suisses, est supérieur de 0,7% à celui de Jefferies.

"Par division, les écarts entre Jefferies et le consensus sont faibles, la plus grande variation étant observée pour la zone AMEA, en raison d'un chiffre d'affaires plus élevé et de marges similaires" indique le bureau d'analyse.

Selon Jefferies, le consensus des prévisions d'EBIT récurrent pour l'exercice 2026, à 3 104 millions de francs suisses, est inférieur de 0,5% à celui de l'analyste.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 10:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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