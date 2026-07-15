Les prévisions de résultats de Jefferies sur Adecco

Jefferies confirme son conseil à Sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 13,50 francs suisses avant la publication des résultats du deuxième trimestre 2026 (6 août).

Ces résultats, selon Jefferies, devraient confirmer la dynamique positive du chiffre d'affaires, même si l'analyste anticipe la persistance d'une faible marge brute.

La prévision d'EBIT ajusté de Jefferies pour le deuxième trimestre est conforme aux estimations du consensus (Jefferies / consensus : 163 millions d'euros).

Jefferies pense qu'un nouveau trimestre de performances décevantes en matière de marge brute devrait rester au centre des préoccupations des investisseurs.

L'analyste constate que le deuxième trimestre est légèrement impacté par des comparaisons plus difficiles.

Jefferies s'attend à une croissance organique de 5,0% au deuxième trimestre (contre 4,5% à périmètre comparable).

Les prévisions de l'analyste tablent sur une légère baisse de la marge brute au deuxième trimestre (18,8% au premier trimestre 2026), soit une variation d'environ -10 à -30 points de base.

Jefferies s'attend également à un résultat d'exploitation ajusté de 163 millions d'euros, en hausse de 16% sur un an, conforme aux attentes.

L'analyste anticipe une marge en progression d'environ 30 points de base sur un an, à 2,7% (contre 2,7% attendus).

"Une comparaison plus défavorable du chiffre d'affaires et une performance de marge plus faible pourraient entraîner une révision à la baisse des estimations consensuelles" rajoute le bureau d'analyse en conclusion.