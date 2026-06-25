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Les prévisions de Micron et Qualcomm déclenchent une flambée des actions du secteur des puces d'IA, pour un montant total de 400 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 01:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noel Randewich

Les actions des fabricants de puces électroniques ont bondi mercredi en fin de séance, ajoutant plus de 400 milliards de dollars à leur capitalisation boursière après que les prévisions optimistes de Micron Technology et Qualcomm ont redonné un nouveau souffle à la reprise des valeurs liées à l’IA à Wall Street, qui s’essoufflait ces derniers temps.

Micron MU.O a bondi de 12 % en séance prolongée après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes, indiquant que les investissements massifs dans les infrastructures liées à l’IA allaient stimuler une forte demande pour ses puces mémoire.

Toujours après la clôture, Qualcomm QCOM.O a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars pour son activité de centres de données d’ici 2029, alors que l’entreprise s’éloigne de son cœur de métier, les puces pour smartphones, pour se recentrer sur l’IA.

Western Digital WDC.O , Sandisk SNDK.O et Seagate Technology STX.O , qui sont en concurrence avec Micron, ont toutes vu leur cours bondir de plus de 8 %.

Arm Holdings ARM.O a progressé d’environ 6 %, Marvell

MRVL.O a gagné près de 4 % et Broadcom AVGO.O a grimpé de 2 %.

Applied Materials AMAT.O et ASML ASML.O , qui vendent des équipements de fabrication spécialisés aux entreprises de semi-conducteurs, ont toutes deux progressé de plus de 4 %.

Les prévisions exceptionnelles de Micron et Qualcomm font suite aux récentes inquiétudes de Wall Street quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA sont devenues excessives après des années de hausse. L’indice PHLX des puces électroniques a chuté de 8 % mardi, les investisseurs craignant également que les dépenses massives consacrées à la construction de centres de données dédiés à l’IA ne mettent trop de temps à porter leurs fruits sous forme d’augmentation du chiffre d’affaires et des bénéfices.

Toutefois, malgré la faiblesse observée cette semaine, l’indice PHLX des puces électroniques affiche toujours une hausse de 90 % depuis le début de l’année 2026. Sans compter son rebond en fin de séance mercredi, Micron a progressé de plus de 260 % depuis le début de l’année.

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BROADCOM
382,0700 USD NASDAQ +0,51%
MARVELL TECH
276,7000 USD NASDAQ -0,84%
MICRON TECHNOLOGY
1 048,5100 USD NASDAQ -0,31%
QUALCOMM
197,4100 USD NASDAQ -3,29%
SANDISK
1 914,4600 USD NASDAQ -2,50%
SEAGATE HLDGS
993,2500 USD NASDAQ -4,37%
WESTERN DIGITAL
643,8300 USD NASDAQ -4,01%
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