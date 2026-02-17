Les prévisions de General Mills, revues à la baisse en raison d'une baisse de la demande, ébranlent les valeurs des produits alimentaires emballés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, le mouvement des actions dans le paragraphe 7, le commentaire de l'analyste dans le paragraphe 10, ajoute un graphique)

General Mills GIS.N a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes de base et de bénéfices mardi, déclenchant un mouvement de repli dans les entreprises de biens de consommation confrontées à la faiblesse de la demande et à la résistance des consommateurs face à la hausse des prix.

Les consommateurs à faible revenu se tournent vers les marques de valeur et les produits de marque privée, alors que l'accessibilité financière est mise à mal, réduisant les ventes des entreprises qui ont tenté de protéger leurs marges en augmentant les prix de leurs produits au cours des dernières années.

"Les pressions liées au coût de la vie et au logement remodèlent les habitudes de consommation, et le rapport qualité-prix est une attente fondamentale qui va perdurer", a déclaré le directeur général Jeffrey Harmening lors de la conférence du Consumer Analyst Group de New York. Les actions du fabricant de céréales Cheerios, qui avait laissé ses perspectives annuelles inchangées en décembre , ont chuté de 7 %. Elles ont chuté de près de 19 % au cours des 12 derniers mois.

L'industrie des aliments emballés évolue également pour faire face à l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains, accélérée par l'adoption rapide des médicaments amaigrissants GLP-1.

Les dirigeants de General Mills ont déclaré que son secteur des céréales, deuxième source de revenus, était confronté à une concurrence féroce de la part des produits de petit-déjeuner à base de protéines.

Ces commentaires ont fait chuter les actions du secteur des produits emballés: Campbell's CPB.O a chuté de 7,5 %, Kraft Heinz et McCormick MKC.N ont chacun baissé de 4 %, tandis que J.M. Smucker SJM.N a perdu 3,5 %.

General Mills a déclaré qu'elle intensifiait l'innovation sur les produits centrés sur les protéines, les nouveaux produits devant représenter environ 25 % des ventes nettes de l'exercice 2026.

Au début du mois, PepsiCo PEP.O a réduit les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, en réponse à la réaction des consommateurs contre les hausses de prix précédentes, tandis que Kraft Heinz

KHC.O a suspendu ses projets de scission et a prévu un bénéfice annuel faible après avoir manqué les estimations trimestrielles en raison de la tiédeur de la demande.

"Malgré les premiers progrès de la stratégie de General Mills visant à revigorer la croissance organique, l'environnement de consommation continue de se dégrader, ce qui se traduit par une baisse des volumes de la catégorie et une part plus importante d'achats effectués en promotion", a écrit Kristoffer Inton, analyste chez Morningstar, dans une note.

General Mills prévoit une baisse des ventes annuelles de 1,5 % à 2 %, contre une baisse de 1 % à une hausse de 1 % dans sa fourchette précédente.

Elle prévoit également que le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action ajusté baisseront de 16 % à 20 % à taux directeur constant, alors que la fourchette précédente était de 10 % à 15 %.