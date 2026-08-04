Les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en baisse de Match masquent une tendance à l'amélioration chez Tinder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analyste aux paragraphes 6 et 7, ajout de graphiques) par Juby Babu

Match Group MTCH.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, éclipsant ainsi les signes d’amélioration de son application de rencontres Tinder, en difficulté, et la croissance continue de Hinge, ce qui a entraîné une chute de 9 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

Ces perspectives moroses s’expliquent par les marques “Everyone Everywhere” de la société, notamment ses activités Pairs et Azar basées en Asie, a déclaré le directeur financier Steve Bailey à Reuters lors d’un entretien.

“Everyone Everywhere” est le portefeuille de marques de Match, qui comprend notamment OkCupid, Pairs et Azar, et s’adresse à des communautés diverses à travers les zones géographiques, les identités, les modes de vie et les étapes de la vie.

Match prévoit une baisse du chiffre d’affaires d’Everyone Everywhere d'environ 15 %, contre une faible baisse à deux chiffres prévue en février, principalement en raison de la refonte de l’application Azar.

La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 885 et 895 millions de dollars pour le troisième trimestre, dont la valeur médiane est inférieure à l’estimation des analystes, qui s’élève à 891,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La capacité de Match à atteindre ces prévisions dépendra en grande partie de la mise en œuvre des stratégies chez Tinder et Hinge, selon Chandler Willison, analyste chez M Science.

“La refonte de Tinder et l’engagement des utilisateurs porteront leurs fruits ou non, et le nouveau plan pour Hinge pourrait être couronné de succès ou échouer”, a déclaré Willison.

Les applications de rencontre misent sur des fonctionnalités basées sur l’IA pour s’adapter à l’évolution des préférences des utilisateurs et améliorer la mise en relation.

Tinder utilise l’IA pour accélérer le développement de ses produits et déployer des fonctionnalités sociales destinées à aider les jeunes utilisateurs à nouer des liens dans la vie réelle. Sa fonctionnalité “Events”, testée à Los Angeles en mars, a déjà permis d’organiser plus de 60 rencontres.

Le produit “Events” se concentre actuellement sur la croissance de la base d’utilisateurs plutôt que sur les revenus directs, mais devrait devenir un moteur de revenus d’ici 2027 et au-delà, a déclaré Bailey.

La baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Tinder s’est ralentie à 4 % au deuxième trimestre, soit la plus faible baisse en pourcentage depuis dix trimestres.

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels mondiaux de Hinge a augmenté de 13 %, porté par une forte croissance sur ses marchés en expansion.

Match a annoncé un chiffre d’affaires de 853 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 1 %, manquant ainsi les prévisions de 856,8 millions de dollars.

Le nombre d'utilisateurs payants a reculé de 6 % pour s'établir à 13,3 millions, bien que le chiffre d'affaires par utilisateur payant ait progressé de 6 % pour atteindre 21,13 dollars.