Les prévisions de chiffre d'affaires de Micron, portées par l'IA, dépassent largement les estimations, tandis que le carnet de commandes ne cesse de gonfler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2; ajout des commentaires tirés de l'entretien avec un dirigeant de Micron aux paragraphes 5 et 7)

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Micron Technology MU.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations et a indiqué que ses clients avaient porté à 32 milliards de dollars leurs engagements dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement à long terme, signe d’une demande inébranlable pour les puces mémoire destinées à l’IA.

Le cours de l’action de la société a plus que triplé depuis le début de l’année, ce qui lui a permis d’entrer en mai dans le club des entreprises valorisées à 1.000 milliards de dollars, grâce à l’optimisme suscité par ses perspectives de croissance liées à l’IA. Mercredi, l’action a légèrement progressé de moins de 1% lors des négociations après clôture.

L’essor de l’IA générative a rendu indispensable l’utilisation de mémoires à haute bande passante dans les centres de données, ce qui profite à des entreprises telles que Micron, un fournisseur clé de Nvidia NVDA.O , dont les processeurs dominent les charges de travail informatiques.

Dans son discours préparé, le directeur général Sanjay Mehrotra a annoncé que les clients de Micron avaient considérablement accru leurs engagements financiers dans le cadre de contrats d’approvisionnement à long terme, portant le total à 32 milliards de dollars contre les 22 milliards de dollars annoncés en juin, la majorité de ces engagements prenant la forme de dépôts en espèces. La société s’attend à ce que l’offre et la demande en matière de mémoire et de stockage soient beaucoup plus tendues au cours des exercices 2027 et 2028 par rapport à 2026, a déclaré le directeur général.

"Il ne fait aucun doute que la mémoire constitue la principale contrainte en matière d’IA, par rapport à d’autres domaines dont on parle beaucoup – qu’il s’agisse de la logique ou de l’alimentation électrique des centres de données", a déclaré Manish Bhatia, président et directeur des opérations de Micron, lors d’une interview. "Le centre de données est devenu le plus grand marché pour la mémoire et le stockage."

Micron a vu ses commandes dépasser largement ses capacités, ce qui l’a conduit en juillet à porter ses investissements prévus aux États-Unis à plus de 250 milliards de dollars d’ici 2035 , alors qu’Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et d’autres géants de la technologie s’apprêtent à dépenser plus de 730 milliards de dollars en infrastructures d’IA cette année.

Les nouvelles capacités ne peuvent être mises en service "qu’à un certain rythme, que ce soit en raison des rendements décroissants liés aux futures transitions technologiques", a déclaré M. Bhatia. Micron est en train d’étendre ses capacités sur la quasi-totalité de ses sites à travers le monde, a précisé M. Bhatia, notamment en construisant de nouveaux sites au Japon et aux États-Unis . La société prévoit une première production de plaquettes de silicium mi-2027, mais M. Bhatia a reconnu qu’il faudrait quelques trimestres pour que les usines montent en puissance et aient un "impact significatif sur le marché".

Mark Murphy, directeur financier, a indiqué que les obligations de performance restantes de Micron — un indicateur clé des futurs revenus contractuels — au titre de ces accords avaient atteint environ 150 milliards de dollars, contre environ 100 milliards de dollars au trimestre précédent.

"Nous prévoyons que l’exercice 2027 sera une nouvelle année record, avec une croissance séquentielle du chiffre d’affaires à chaque trimestre", a déclaré M. Murphy.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 61,5 milliards de dollars au premier trimestre, à ± 1,5 milliard de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 57,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 38,15 dollars par action au premier trimestre, à ± 1 dollar près, dépassant les estimations de 35,40 dollars.

M. Mehrotra a également indiqué que Micron avait conclu des accords portant sur la majeure partie de sa production de mémoire à haute bande passante pour 2027 et qu’elle augmenterait ses dépenses d’investissement pour l’exercice 2027 au-delà des prévisions initiales afin d’accroître sa capacité de production.

L'entreprise, basée à Boise, dans l'Idaho, est en concurrence avec ses concurrents sud-coréens Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui dominent le marché mondial de la mémoire à haute bande passante.

"Les résultats et les prévisions exceptionnels de Micron devraient mettre un terme aux doutes persistants quant à la résilience du développement de l’IA", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a plus que quadruplé pour atteindre 54,23 milliards de dollars, dépassant les estimations de 51,07 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 33,42 dollars par action, dépassant les estimations de 31,61 dollars.