Les prévisions de bénéfices du négociant en céréales ADM pour 2026 sont inférieures aux attentes en raison de l'incertitude entourant la politique américaine en matière de biocarburants

La surabondance mondiale de céréales et les turbulences commerciales pèsent sur les bénéfices d'ADM

ADM annonce son plus faible bénéfice ajusté au quatrième trimestre depuis 2019

Le directeur général Luciano prévoit une amélioration de l'environnement opérationnel en 2026

Archer-Daniels-Midland ADM.N a prévu mardi un bénéfice ajusté pour l'année en cours inférieur aux attentes des analystes , l'incertitude sur les politiques américaines en matière de biocarburants et les bouleversements commerciaux mondiaux qui ont pesé sur les bénéfices l'année dernière restant un défi pour le négociant en céréales.

Ses actions étaient en baisse de 4,25 % dans les échanges avant bourse.

ADM, dont le siège est à Chicago, a annoncé son bénéfice ajusté le plus faible pour le quatrième trimestre depuis 2019, l'effondrement des marges de transformation du soja en Amérique du Nord et du Sud et les faibles exportations de soja américain ayant entamé les bénéfices de son activité de services agricoles et d'oléagineux, son segment le plus important.

La surabondance mondiale de céréales, qui a fait chuter les prix des cultures de base comme le maïs et le soja à des niveaux proches des plus bas depuis plusieurs années, a érodé les bénéfices d'ADM et de ses homologues de l'agro-industrie comme Bunge et Cargill. Les retards de la politique américaine en matière de biocarburants et les turbulences commerciales découlant des guerres tarifaires du président américain Donald Trump ont créé une pression supplémentaire sur les marchands de céréales mondiaux.

Les perspectives baissières interviennent alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) ont conclu des enquêtes visant à déterminer si ADM avait gonflé les performances d'un segment d'activité clé. ADM a accepté de payer une amende civile de 40 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC, tandis que le DOJ a mis fin à son enquête criminelle, tirant un trait sur un scandale qui dure depuis des années et qui a contraint l'entreprise à réviser ses rapports financiers à deux reprises.

ADM a déclaré un bénéfice ajusté de 87 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport à 1,14 dollar par action l'année précédente, mais supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 80 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général Juan Luciano a déclaré que le bénéfice d'exploitation pour 2025 a été affecté par un paysage commercial mondial turbulent et par l'incertitude persistante concernant la politique américaine en matière de biocarburants. Les résolutions "devraient soutenir un environnement opérationnel plus constructif pour nous en 2026", a-t-il ajouté.

Le gouvernement américain a mis du temps à finaliser certaines politiques en matière de biocarburants, ce qui a ralenti l'utilisation de matières premières telles que l'huile de soja produite dans les usines de transformation d'ADM.

ADM a déclaré un bénéfice ajusté de 3,43 dollars par action pour 2025. Ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, de 3,60 à 4,25 dollars par action, dépendent de ces politiques en matière de biocarburants et de l'amélioration des marges de transformation du soja. Le point médianest inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,24 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que l'administration Trump prévoit de finaliser les quotas de mélange de biocarburants pour 2026, longtemps retardés, au début du mois de mars, en les maintenant proches de sa proposition initiale tout en abandonnant un plan visant à pénaliser les importations de carburants renouvelables et de matières premières. Ces retards ont conduit les fabricants de biocarburants et les fournisseurs de matières premières, comme ADM, à ne pas conclure d'accords et à retarder les décisions de dépenses qui déterminent la production et les marges.