Les prévisions de bénéfices de Cigna pour 2026 sont inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 6 et 7, 16)

Cigna CI.N a prévu jeudi des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes pour 2026, signalant un frein à la hausse des coûts médicaux et une pression attendue sur les marges dans son unité de prestations pharmaceutiques, malgré des bénéfices supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

En octobre, la société a averti que son plan visant à éliminer les remises après-vente, connues sous le nom de rabais, nuirait aux bénéfices au cours des deux prochaines années.

Toutefois, les bonnes performances de son unité de services de santé, Evernorth, et la croissance de son activité de pharmacie spécialisée ont soutenu les résultats de Cigna au cours du dernier trimestre.

Contrairement à ses concurrents, Cigna ne propose plus de plans Medicare Advantage pour les adultes âgés de 65 ans et plus et pour les personnes handicapées. Elle a également pris des mesures pour réduire les activités liées à l'Obamacare. L 'entreprise s'appuie davantage sur son segment des prestations pharmaceutiques et sur les régimes de soins de santé parrainés par l'employeur.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Evernorth, qui regroupe les activités de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté de 20 % pour atteindre 36,3 milliards de dollars.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et leur couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Accredo, son activité de pharmacie spécialisée qui gère également les médicaments coûteux, a vu l'adoption accrue des biosimilaires.

Cigna a annoncé un ratio trimestriel de pertes médicales, c'est-à-dire le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 88 %. Les analystes s'attendaient à un ratio de 87,34 %, selon les données de LSEG.

L'entreprise a déclaré que les coûts plus élevés étaient dus à l'activité des plans individuels et familiaux.

Cigna s'attend à ce que les revenus ajustés de 2026 soient d'environ 280 milliards de dollars, en dessous des estimations de 283,86 milliards de dollars. Elle a déclaré des revenus de 274,9 milliards de dollars en 2025.

UnitedHealth UNH.N et Elevance Health ELV.N , deux poids lourds du secteur, ont signalé une baisse de leurs revenus annuels en 2026.

Cigna prévoit un bénéfice ajusté par action en 2026 d'au moins 30,25 dollars, contre des estimations de 30,36 dollars par action.

Elle s'attend à ce que le ratio des coûts médicaux annuels soit compris entre 83,7% et 84,7%. Les analystes prévoient un ratio de 83,78 % en 2026.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 8,08 $ a dépassé les estimations de 7,88 $.

Mercredi, la société a réglé l' affaire de l'insuline de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et a accepté des changements visant à réduire les coûts pour les patients, les assureurs et les petites pharmacies.