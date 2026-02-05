 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prévisions de bénéfices de Cigna pour 2026 sont inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 6 et 7, 16)

Cigna CI.N a prévu jeudi des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes pour 2026, signalant un frein à la hausse des coûts médicaux et une pression attendue sur les marges dans son unité de prestations pharmaceutiques, malgré des bénéfices supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

En octobre, la société a averti que son plan visant à éliminer les remises après-vente, connues sous le nom de rabais, nuirait aux bénéfices au cours des deux prochaines années.

Toutefois, les bonnes performances de son unité de services de santé, Evernorth, et la croissance de son activité de pharmacie spécialisée ont soutenu les résultats de Cigna au cours du dernier trimestre.

Contrairement à ses concurrents, Cigna ne propose plus de plans Medicare Advantage pour les adultes âgés de 65 ans et plus et pour les personnes handicapées. Elle a également pris des mesures pour réduire les activités liées à l'Obamacare. L 'entreprise s'appuie davantage sur son segment des prestations pharmaceutiques et sur les régimes de soins de santé parrainés par l'employeur.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Evernorth, qui regroupe les activités de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté de 20 % pour atteindre 36,3 milliards de dollars.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et leur couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Accredo, son activité de pharmacie spécialisée qui gère également les médicaments coûteux, a vu l'adoption accrue des biosimilaires.

Cigna a annoncé un ratio trimestriel de pertes médicales, c'est-à-dire le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 88 %. Les analystes s'attendaient à un ratio de 87,34 %, selon les données de LSEG.

L'entreprise a déclaré que les coûts plus élevés étaient dus à l'activité des plans individuels et familiaux.

Cigna s'attend à ce que les revenus ajustés de 2026 soient d'environ 280 milliards de dollars, en dessous des estimations de 283,86 milliards de dollars. Elle a déclaré des revenus de 274,9 milliards de dollars en 2025.

UnitedHealth UNH.N et Elevance Health ELV.N , deux poids lourds du secteur, ont signalé une baisse de leurs revenus annuels en 2026.

Cigna prévoit un bénéfice ajusté par action en 2026 d'au moins 30,25 dollars, contre des estimations de 30,36 dollars par action.

Elle s'attend à ce que le ratio des coûts médicaux annuels soit compris entre 83,7% et 84,7%. Les analystes prévoient un ratio de 83,78 % en 2026.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 8,08 $ a dépassé les estimations de 7,88 $.

Mercredi, la société a réglé l' affaire de l'insuline de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et a accepté des changements visant à réduire les coûts pour les patients, les assureurs et les petites pharmacies.

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
340,540 USD NYSE +0,51%
THE CIGNA
271,570 USD NYSE -1,37%
UNITEDHEALTH GRO
275,750 USD NYSE -2,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Prudence attendue à la Banque d'Angleterre, préoccupée par la hausse des salaires
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 14:17 

    La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE lors de la conférence de presse de mai 2023 (Crédits: BCE)
    Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
    information fournie par Boursorama 05.02.2026 14:15 

    La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente de la BCE insisterait ... Lire la suite

  • Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    information fournie par Ecorama 05.02.2026 14:10 

    La volatilité fait son retour sur les marchés : chute brutale du bitcoin, variations marquées sur l’or, tensions sur le pétrole et mouvements rapides sur l’euro‑dollar. Que révèlent ces secousses sur l’état d’esprit des investisseurs ? Quels sont les risques qui ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )
    Dopé par la Chine, Estée Lauder fait mieux qu'attendu au 2T
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 14:03 

    Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre de son exercice décalé, porté par le rebond de ses ventes en Chine, ce qui l'a amené à réviser en hausse certaines prévisions pour 2026. D'octobre à fin décembre, l'entreprise ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank