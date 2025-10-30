Les prévisions de bénéfices d'EBay pour le trimestre des fêtes de fin d'année sont décevantes et les actions chutent de près de 9 %

(Ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier aux paragraphes 3, 6 et 8) par Juby Babu

La société de commerce électronique eBay EBAY.O a prévu des bénéfices pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année inférieurs aux estimations de Wall Street, dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante, ce qui a entraîné une baisse de 8,5 % de ses actions après la clôture de la bourse mercredi.

Les tarifs douaniers et les changements apportés à certaines exigences douanières aux États-Unis ont créé une grande incertitude pour les petites entreprises, tandis que les préoccupations concernant l'escalade des prix des biens importés ont pesé sur la confiance des consommateurs.

EBay a continué à voir des défis macroéconomiques sur les marchés internationaux, ainsi que des vents contraires accrus pour le commerce transfrontalier aux États-Unis, a déclaré le directeur général Jamie Iannone lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Selon Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital, la chute des actions suggère que les investisseurs n'étaient pas convaincus par le potentiel de croissance d'eBay, malgré le dépassement des estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre annoncé.

Le chiffre d'affaires d'EBay au troisième trimestre s'est élevé à 2,82 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté était de 1,36 dollar par action, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui étaient de 2,73 milliards de dollars et de 1,33 dollar par action, respectivement.

EBay a connu une "décélération de la croissance du volume d'une année sur l'autre à partir de septembre dans les marchés clés de l'importation aux États-Unis après la suppression de l'exemption de minimis", a déclaré la directrice financière Peggy Alford lors de la conférence téléphonique.

Fin août, les États-Unis ont mis fin aux exemptions tarifaires de minimis pour les importations de colis et ont commencé à percevoir les droits de douane normaux sur tous les envois de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars, quel que soit le pays d'origine ou le mode de transport, un changement qui devrait avoir un impact sur les places de marché en ligne telles qu'eBay.

"Les prix des métaux précieux s'étant appréciés ces derniers mois, nous avons observé une accélération notable de la demande de lingots et de pièces de collection sur eBay, ce qui pourrait être une tendance moins durable", a ajouté Mme Alford.

Cette année, eBay subira également l'impact de la suppression de l'exemption de minimis pendant un trimestre entier. Les vendeurs du Japon et du Canada ont été parmi les plus touchés.

EBay prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,31 et 1,36 dollar par action pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (1,39 dollar par action), selon les données compilées par LSEG.

En revanche, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 2,83 et 2,89 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation de 2,79 milliards de dollars.