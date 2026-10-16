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Les prévisions de bénéfices aux États-Unis ne changent pratiquement pas, mais une semaine chargée s'annonce
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 19:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule, le S&P 500 perd environ 1 % et le Nasdaq environ 2 %; le VIX atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin

* Les services de communication et la technologie sont les secteurs les plus en difficulté du S&P 500; l'énergie arrive en tête des secteurs en hausse

* Le dollar, l'or et le bitcoin reculent; le pétrole brut américain progresse d'environ 3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement pour s'établir à environ 5,10 %

16 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS AUX ÉTATS-UNIS NE CHANGENT PRATIQUEMENT PAS, MAIS UNE SEMAINE CHARGÉE S'ANNONCE

Les prévisions de croissance des bénéfices au troisième trimestre des entreprises du S&P 500 .SPX n’ont pratiquement pas bougé au cours de la semaine dernière, selon les données publiées vendredi par LSEG, même si la saison des résultats s’accélère la semaine prochaine, avec la publication des résultats de grandes entreprises telles que Meta Platforms

META.O et Netflix NFLX.O , ainsi que des fabricants de puces électroniques.

Les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient désormais avoir progressé de 30,7 % au troisième trimestre, contre 30,6 % la semaine précédente, selon ces données.

La période de publication des résultats a débuté cette semaine, les résultats des grandes banques, notamment Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N , ayant suscité une réaction globalement neutre, voire modérée, sur les marchés.

Mais à venir, Meta devrait publier ses résultats mercredi après la clôture, tandis que Netflix les publiera mardi.

Mais l'attention se portera probablement aussi sur les résultats des entreprises de semi-conducteurs, notamment Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , également attendus la semaine prochaine.

Ces résultats interviennent après les récentes chutes brutales des valeurs du secteur des puces électroniques, l’indice des semi-conducteurs .SOX ayant reculé de 2,6 % vendredi et s’apprêtant à enregistrer une baisse de plus de 10 % cette semaine, ce qui constituerait sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis fin mars 2025.

(Caroline Valetkevitch)

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