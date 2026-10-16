Les prévisions de bénéfices aux États-Unis ne changent pratiquement pas, mais une semaine chargée s'annonce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule, le S&P 500 perd environ 1 % et le Nasdaq environ 2 %; le VIX atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin

* Les services de communication et la technologie sont les secteurs les plus en difficulté du S&P 500; l'énergie arrive en tête des secteurs en hausse

* Le dollar, l'or et le bitcoin reculent; le pétrole brut américain progresse d'environ 3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement pour s'établir à environ 5,10 %

16 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS AUX ÉTATS-UNIS NE CHANGENT PRATIQUEMENT PAS, MAIS UNE SEMAINE CHARGÉE S'ANNONCE

Les prévisions de croissance des bénéfices au troisième trimestre des entreprises du S&P 500 .SPX n’ont pratiquement pas bougé au cours de la semaine dernière, selon les données publiées vendredi par LSEG, même si la saison des résultats s’accélère la semaine prochaine, avec la publication des résultats de grandes entreprises telles que Meta Platforms

META.O et Netflix NFLX.O , ainsi que des fabricants de puces électroniques.

Les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient désormais avoir progressé de 30,7 % au troisième trimestre, contre 30,6 % la semaine précédente, selon ces données.

La période de publication des résultats a débuté cette semaine, les résultats des grandes banques, notamment Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N , ayant suscité une réaction globalement neutre, voire modérée, sur les marchés.

Mais à venir, Meta devrait publier ses résultats mercredi après la clôture, tandis que Netflix les publiera mardi.

Mais l'attention se portera probablement aussi sur les résultats des entreprises de semi-conducteurs, notamment Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , également attendus la semaine prochaine.

Ces résultats interviennent après les récentes chutes brutales des valeurs du secteur des puces électroniques, l’indice des semi-conducteurs .SOX ayant reculé de 2,6 % vendredi et s’apprêtant à enregistrer une baisse de plus de 10 % cette semaine, ce qui constituerait sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis fin mars 2025.

(Caroline Valetkevitch)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE PESSIMISME DE L'AAII S'ACCENTUE À MESURE QUE LES INVESTISSEURS SE MONTRENT PLUS PRUDENTS CLIQUEZ ICI

LE DIVERTISSEMENT EN DIRECT S'IMPOSE COMME LE GRAND GAGNANT DE L'ÈRE DU STREAMING CLIQUEZ ICI

DOUBLE BAISSE DES DONNÉES: PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PRIX À L'IMPORTATION CLIQUEZ ICI

LES CONTRAINTES ÉNERGÉTIQUES CRÉENT DE NOUVEAUX GAGNANTS DANS LE BOOM DE L'IA CLIQUEZ ICI

WALL STREET MITIGÉE ALORS QUE LA VENTE MASSIVE DE PUCES ÉLECTRONIQUES SE POURSUIT CLIQUEZ ICI

SELON MIZUHO, UN CONGRÈS AMÉRICAIN DIVISÉ APRÈS LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT DE 2026 POURRAIT STIMULER LES VALEURS DU SECTEUR DE LA SANTÉ CLIQUEZ ICI

LA CHUTE DE SEPT JOURS DES VALEURS DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS MET L'ACCENT SUR UN RETOUR DE TENDANCE CLIQUEZ ICI

L'IMPORTANCE DES TAUX D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR DE L'IA CLIQUEZ ICI

DÉJÀ-VU POUR LE CAC 40 CLIQUEZ ICI

QUELLE SUITE POUR LE SECTEUR DE L'IA? CLIQUEZ ICI

LE STOXX 600 S'ORIENTE VERS UNE HAUSSE HEBDOMADAIRE CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EN HAUSSE, LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'APAISENT CLIQUEZ ICI

LE CALME EST REVENU APRÈS LE CHOC COREWEAVE, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS? CLIQUEZ ICI