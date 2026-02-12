 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prévisions de bénéfices annuels de Baxter sont décevantes en raison de l'aggravation des problèmes liés aux produits clés
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 3-5 et 8) par Kamal Choudhury

Baxter BAX.N a prévu un bénéfice annuel bien inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, se préparant à une année marquée par l'incertitude autour de son activité de pompes à perfusion et par une demande plus faible de solutions intraveineuses, ce qui a fait chuter les actions de 13% dans les échanges du matin.

Le fabricant de produits médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 1,85 et 2,05 dollars par action, ce qui est nettement inférieur aux attentes moyennes des analystes de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Nous devons nous améliorer. Et nous ne sommes pas satisfaits de nos performances actuelles", a déclaré le directeur général Andrew Hider lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Baxter a prévenu que le premier trimestre serait particulièrement difficile, mais que les performances devraient s'améliorer tout au long de l'année, à mesure que les récentes mesures de réduction des coûts prendront effet.

La société est également confrontée à l'incertitude concernant sa pompe à perfusion Novum, dont les livraisons devraient rester suspendues pendant toute l'année 2026, les clients attendant des éclaircissements sur les corrections supplémentaires.

L'année dernière, le régulateur américain de la santé a émis un rappel de classe I, le type le plus grave, pour les pompes à perfusion Novum de Baxter, après que la société a signalé 79 blessures et deux décès liés à ce problème.

La demande a été inférieure aux niveaux historiques dans le segment des solutions IV de la société suite à des changements de pratiques cliniques, après que l'ouragan Helene ait perturbé les installations de Baxter en Caroline du Nord en 2024.

"Nous pensons que le marché a atteint un nouveau niveau de référence", a déclaré le directeur financier Joel Grade.

Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan, a déclaré que la combinaison d'une "performance décevante du BPA au cours du trimestre et d'un guide plus souple est susceptible de faire baisser les actions aujourd'hui".

Baxter a réalisé un bénéfice ajusté de 44 cents par action au quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 54 cents, bien que les recettes trimestrielles de 2,97 milliards de dollars aient dépassé les attentes de 2,82 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit une croissance des ventes nulle à 1 % pour 2026, contre une croissance d'environ 5,6 % en 2025. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 11,31 milliards de dollars en 2026.

La société a également annoncé des changements au sein de son conseil d'administration, avec la démission de deux administrateurs et l'arrivée de Michael McDonnell, vétéran de la finance, à compter du 13 février.

Valeurs associées

BAXTER INTL
19,175 USD NYSE -13,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/02/2026 à 17:25:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank