Les prévisions de bénéfices annuels de Baxter sont décevantes en raison de l'aggravation des problèmes liés aux produits clés

Baxter BAX.N a prévu un bénéfice annuel bien inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, se préparant à une année marquée par l'incertitude autour de son activité de pompes à perfusion et par une demande plus faible de solutions intraveineuses, ce qui a fait chuter les actions de 13% dans les échanges du matin.

Le fabricant de produits médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 1,85 et 2,05 dollars par action, ce qui est nettement inférieur aux attentes moyennes des analystes de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Nous devons nous améliorer. Et nous ne sommes pas satisfaits de nos performances actuelles", a déclaré le directeur général Andrew Hider lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Baxter a prévenu que le premier trimestre serait particulièrement difficile, mais que les performances devraient s'améliorer tout au long de l'année, à mesure que les récentes mesures de réduction des coûts prendront effet.

La société est également confrontée à l'incertitude concernant sa pompe à perfusion Novum, dont les livraisons devraient rester suspendues pendant toute l'année 2026, les clients attendant des éclaircissements sur les corrections supplémentaires.

L'année dernière, le régulateur américain de la santé a émis un rappel de classe I, le type le plus grave, pour les pompes à perfusion Novum de Baxter, après que la société a signalé 79 blessures et deux décès liés à ce problème.

La demande a été inférieure aux niveaux historiques dans le segment des solutions IV de la société suite à des changements de pratiques cliniques, après que l'ouragan Helene ait perturbé les installations de Baxter en Caroline du Nord en 2024.

"Nous pensons que le marché a atteint un nouveau niveau de référence", a déclaré le directeur financier Joel Grade.

Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan, a déclaré que la combinaison d'une "performance décevante du BPA au cours du trimestre et d'un guide plus souple est susceptible de faire baisser les actions aujourd'hui".

Baxter a réalisé un bénéfice ajusté de 44 cents par action au quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 54 cents, bien que les recettes trimestrielles de 2,97 milliards de dollars aient dépassé les attentes de 2,82 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit une croissance des ventes nulle à 1 % pour 2026, contre une croissance d'environ 5,6 % en 2025. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 11,31 milliards de dollars en 2026.

La société a également annoncé des changements au sein de son conseil d'administration, avec la démission de deux administrateurs et l'arrivée de Michael McDonnell, vétéran de la finance, à compter du 13 février.