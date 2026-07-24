Les prévisions d'Intel dépassent largement les estimations, le boom de l'IA stimulant la demande de puces ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, d'informations sur l'entreprise et de mises à jour sur le cours de l'action, aux paragraphes 1, 8 et 14)

* Intel prévoit un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 15,1 milliards de dollars

* Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 25% pour atteindre 16,1 milliards de dollars et le bénéfice ajusté s'est établi à 42 cents par action

* Intel a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour cette année de 18 à 20 milliards de dollars, a déclaré le directeur financier Zinsner à Reuters

par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Intel INTC.O a annoncé jeudi des prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires trimestriels supérieures aux estimations, ce qui a fait grimper son action de 5,2% dans les échanges après clôture et a incité la société à revoir à la hausse ses plans de dépenses pour les deux prochaines années, le développement des centres de données dédiés à l’IA stimulant la demande pour ses processeurs (CPUs).

Intel table sur un chiffre d’affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 15,1 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 38 cents par action, contre 27 cents selon les estimations des analystes. Intel profite de l’essor de ce que l’on appelle l’IA agentique, où des agents autonomes effectuent des tâches telles que le codage informatique pour le compte d’utilisateurs humains. Son action a reculé de plus de 25% par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs , même si elle affiche toujours une hausse de plus de 170% depuis le début de l’année. Ces résultats valident la stratégie du directeur général Lip-Bu Tan visant à retrouver son leadership technologique et à rivaliser avec des concurrents tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O sur le marché en plein essor des puces d’IA. Les investisseurs suivent de près les activités d’Intel liées aux centres de données et à la fabrication sous contrat (ou « fonderie ») comme indicateurs clés du succès de ce redressement.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, M. Tan a déclaré que les développements du deuxième trimestre avaient incité Intel à s’"engager pleinement" dans la production à grand volume de puces fabriquées à l’aide de sa future technologie de fabrication 14A en 2028. L’année dernière, Intel avait averti qu’il pourrait être contraint d’abandonner le 14A s’il ne parvenait pas à trouver un client majeur, ce qui aurait de fait écarté les États-Unis de la course à la fabrication des puces les plus rapides au monde.

"Je me réjouis de constater la dynamique croissante des engagements clients concernant Intel 14A, et je suis de plus en plus convaincu que le 14A sera un procédé hautement compétitif", a déclaré M. Tan.

Pour le deuxième trimestre clos le 27 juin, Intel a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 25,4% pour atteindre 16,13 milliards de dollars et que son bénéfice ajusté s’élevait à 42 cents par action, contre des estimations de 14,42 milliards de dollars et 21 cents par action. La marge brute ajustée s’est établie à 41,8%, contre des estimations de 38,8%.

"Le titre pourrait poursuivre sa remontée si Intel parvient à transformer la pénurie actuelle de centres de données en une croissance durable de son chiffre d’affaires, à améliorer la rentabilité de ses activités de fonderie et, enfin, à annoncer les clients externes nécessaires pour valider la prochaine étape du redressement de sa production", a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés au sein du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

L'IA AGENTIQUE ENTRAÎNE UNE HAUSSE DE LA DEMANDE DE PROCESSEURS

La transition vers les agents d’IA a entraîné une reprise de la demande de processeurs pour centres de données. Les dirigeants d’Intel ont déclaré plus tôt cette année que cette situation les avait pris au dépourvu, les commandes de processeurs dépassant la capacité de l’entreprise à fabriquer ces puces.

Dans une interview, le directeur financier David Zinsner a déclaré à Reuters que l’explosion de la demande avait incité Intel à revoir à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, passant de 18 milliards à 20 milliards de dollars, ces dépenses devant également "augmenter de manière significative l’année prochaine".

M. Zinsner a précisé qu’Intel avait signé avec ses clients des accords à long terme portant sur des processeurs pour centres de données et des puces spécialisées appelées "XPU", d’une durée allant de trois à cinq ans, certains comprenant à la fois des engagements en termes de volume et de prix, tandis que d’autres ne comportaient que des engagements de volume. Il a toutefois souligné qu’Intel resterait rigoureux en matière de dépenses, notant que ces accords pouvaient être renégociés si les conditions venaient à changer.

M. Zinsner a indiqué qu’Intel disposait d’environ 30 milliards de dollars de trésorerie et d’une ligne de crédit de 10 milliards de dollars, et n’a pas exclu une vente d’actions, bien qu’aucune ne soit actuellement autorisée. "Je n’écarterais pas la possibilité que nous le fassions. Mais nous n’avons pas de projets concrets à ce stade", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les activités d’Intel liées aux centres de données et à l’IA, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est élevé à 6,26 milliards de dollars, contre des estimations de 5,37 milliards de dollars.

Toujours dans les échanges après clôture, les fabricants de puces concurrents Arm Holdings ARM.O et Advanced Micro Devices

AMD.O ont progressé respectivement de 2,6% et 1,2%.

Intel a indiqué que le chiffre d’affaires de son segment des ordinateurs portables et de bureau s’élevait à 8,88 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 7,89 milliards de dollars. M. Zinsner a expliqué que les ventes en volume avaient baissé, mais que les prix moyens avaient augmenté, Intel s’étant détourné des puces à bas coût destinées aux machines d’entrée de gamme pour se recentrer sur les puces destinées aux appareils haut de gamme.

LA FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE GAGNE DU TERRAIN

L'activité de fonderie d'Intel a enregistré un chiffre d'affaires de 5,77 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 5,55 milliards de dollars. Cette division a conquis Tesla TSLA.O , la société d’Elon Musk, comme client pour son procédé de nouvelle génération 14A destiné au projet de puce d’IA "Terafab". Les espoirs d’un autre contrat prestigieux se sont renforcés en avril après que le président Donald Trump a annoncé qu’Apple

AAPL.O avait accepté de fabriquer des processeurs avec Intel . Aucune des deux sociétés n’a confirmé cet accord.

"Des questions subsistaient depuis la prise de fonction de Lip-Bu Tan, ce qui avait jeté un voile d’incertitude sur l’activité de fonderie", a déclaré Bob O’Donnell, président et analyste en chef de TECHnalysis Research. "Tous ces doutes sont désormais dissipés."