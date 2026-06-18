Les prévisions d'Accenture pâtissent de la guerre en Iran ; son cours de bourse s'effondre de 14 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La guerre en Iran a fait perdre 400 millions de dollars à l'activité au Moyen-Orient au troisième trimestre

* Accenture annonce des contrats de cybersécurité industrielle d'une valeur de 4,18 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations du marché

(Mise à jour des cours de l'action, reformulation du paragraphe 1 pour tenir compte de l'impact sur le Moyen-Orient, ajout d'un graphique)

Accenture ACN.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel inférieures aux estimations de Wall Street, la guerre en Iran entravant ses activités de conseil au Moyen-Orient et au-delà,ce qui a fait chuter son cours de plus de 14%et déclenché une vague de ventes dans le secteur.

Le géant du conseil en informatique a subi une perte de 400 millions de dollars sur ses activités au Moyen-Orient en raison du conflit au troisième trimestre et a prévenu que « l’impact serait plus important au quatrième trimestre », ce qui constitue la dernière illustration en date de la manière dont la guerre a bouleversé la situation des entreprises à l’échelle mondiale.

“Les répercussions indirectes se sont réellement fait sentir au cours des dernières semaines,” a déclaré la directrice générale Julie Sweet lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats. “Il est difficile de savoir à quelle vitesse la situation va évoluer, d’autant plus que certains secteurs sont confrontés à des problèmes à plus long terme.”

Le secteur automobile, où Accenture est très présent, par exemple, était déjà en difficulté avant que la hausse des prix de l’essence, conséquence du conflit, ne vienne aggraver la pression, a expliqué Mme Sweet.

Ces derniers mois, les incertitudes géopolitiques et économiques ont pesé sur la demande de projets informatiques, tandis que les craintes que les outils d’IA autonomes ne supplantent les services logiciels traditionnels ont pesé sur les valorisations dans l’ensemble du secteur du conseil.

Les actions des concurrents Infosys INFY.N , Cognizant

CTSH.O , Capgemini CAPP.PA et IBM IBM.N ont chuté de 5,5% à 10,8%, Accenture ayant également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

PRIORITÉ AUX FUSIONS-ACQUISITIONS ET À LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Pour amortir le choc subi par son activité de conseil, Accenture mise fortement sur la cybersécurité industrielle. La société a annoncé jeudi des acquisitions totalisant 4,18 milliards de dollars dans le cadre d’une opération combinée qui permettra de développer son activité de cybersécurité, évaluée à 10 milliards de dollars.

Le groupe prendra une participation majoritaire dans la société de cybersécurité industrielle Dragos et acquerra l’intégralité de la société d’intelligence des actifs runZero ainsi que du spécialiste de la sécurité des appareils NetRise.

Alors que les budgets consacrés à la cybersécurité restent axés sur les systèmes informatiques, la connectivité accrue à Internet et l’utilisation de l’IA rendent les usines, les réseaux électriques et autres infrastructures critiques plus vulnérables aux pirates informatiques, attirant ainsi l’attention sur les outils destinés à les protéger.

Ces opérations, dont la finalisation est prévue en août ou septembre sous réserve des autorisations réglementaires, permettront d’ajouter à l’offre d’Accenture des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel récurrent combiné s’élève à 208 millions de dollars.

Accenture a déclaré qu’elle prévoyait de consacrer 9 milliards de dollars à des acquisitions cette année, contre 5 milliards auparavant, alors qu’elle s’oriente davantage vers l’IA, le cloud et les données, des domaines dans lesquels ses clients concentrent leurs dépenses sur de grands projets liés à la réduction des coûts et à la croissance.

La société, dont le siège est à Dublin, en Irlande, a déclaré qu’elle tablait désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4%, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 3% à 5%.

Elle prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 17,75 milliards et 18,4 milliards de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 18,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, les nouvelles commandes de l'entreprise ont reculé d'environ 2% pour s'établir à 19,3 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires a progressé de 6% pour atteindre 18,72 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 18,75 milliards de dollars.