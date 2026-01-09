Les prêteurs immobiliers bondissent après que Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions des prêteurs immobiliers ont bondi avant la cloche après que le président américain Donald Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires afin de réduire les coûts du logement et les taux d'intérêt hypothécaires

** Les actions de Rocket Companies RKT.N ont augmenté de 5% avant la cloche, tandis que LoanDepot LDI.N a bondi de 15% et UWM Holdings UWMC.N a augmenté de près de 7%

** Opendoor Technologies OPEN.O en hausse de 9 % avant la cloche, après avoir bondi de 13 % après la clôture du marché jeudi ** Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré sur X, peu après l'annonce de Trump jeudi soir, que Fannie Mae et Freddie Mac exécuteraient les achats

** Ces dernières années, les prêteurs hypothécaires ont été confrontés à une forte baisse des volumes de production en raison de la hausse des taux d'intérêt

** Jusqu'à la clôture de jeudi, RKT a augmenté de 10 % depuis le début de l'année; LDI a augmenté de 18 %, UWMC a augmenté de 7,5 % et OPEN a augmenté de 10 % pour commencer l'année 2026