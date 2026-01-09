Les prêteurs hypothécaires américains se rallient au projet de l'administration Trump d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations

Les prêteurs hypothécaires ont bondi dans les échanges avant bourse vendredi, un jour après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnait à ses représentants d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires pour faire baisser les coûts du logement.

L'accessibilité au logement aux États-Unis est soumise à des tensions persistantes, les taux hypothécaires élevés et les prix élevés des logements tenant de nombreux acheteurs à l'écart.

Les décideurs politiques sont soumis à une pression croissante pour trouver des moyens de réduire les coûts d'emprunt et de relancer l'activité immobilière après des années de demande modérée et de faible croissance des prêts.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux Truth Social, M. Trump a déclaré que l'achat visait à faire baisser les taux hypothécaires et les paiements mensuels afin de rendre le logement abordable.

"J'accorde une attention particulière au marché du logement", a-t-il ajouté.

Le banque à la consommation LoanDepot LDI.N a bondi de 17 % avant la cloche, tandis que Rocket Companies RKT.N a gagné 6 %. UWM Holdings UWMC.N était en hausse de 7% et Opendoor Technologies OPEN.O a augmenté de près de 10%.

Le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré sur X plus tard dans la journée de jeudi que Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac

FMCC.PK allaient procéder à l'achat.

Les deux géants du financement hypothécaire sont sous le contrôle du gouvernement depuis 2008. Ils ont été renfloués par les contribuables et le ministère des finances a reçu en échange des actions privilégiées qui ont rapporté des milliards de dollars de dividendes au fil des ans.

"Parce que j'ai choisi de ne pas vendre Fannie Mae et Freddie Mac au cours de mon premier mandat ... , ils valent aujourd'hui plusieurs fois ce montant", a écrit M. Trump dans son message sur Truth Social.

Les investisseurs surveillent de près les mesures politiques, les évolutions du marché ou les taux d'intérêt qui pourraient modifier les perspectives du volume des prêts hypothécaires et des bénéfices après un ralentissement prolongé du marché du logement aux États-Unis.

En début de semaine, M. Trump a également déclaré que son administration s'apprêtait à interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des maisons individuelles afin de réduire les prix de l'immobilier.