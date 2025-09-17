Les prêteurs hypothécaires américains augmentent après la baisse des taux de la Fed

17 septembre - ** Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent après que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** Rocket Companies RKT.N en hausse de 1,7%, PennyMac Financial Services augmente PFSI.N de 2,9%, le groupe Mr Cooper COOP.O grimpe de 3,4% et UWM Holdings Corporation

UWMC.N progresse de 3,3%

** La Fed a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année lors des deux dernières réunions de politique monétaire de l'année