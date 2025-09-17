 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les prêteurs hypothécaires américains augmentent après la baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:26

17 septembre - ** Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent après que la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** Rocket Companies RKT.N en hausse de 1,7%, PennyMac Financial Services augmente PFSI.N de 2,9%, le groupe Mr Cooper COOP.O grimpe de 3,4% et UWM Holdings Corporation

UWMC.N progresse de 3,3%

** La Fed a indiqué qu'elle abaisserait régulièrement les coûts d'emprunt pour le reste de l'année lors des deux dernières réunions de politique monétaire de l'année

Banques centrales
FED

Valeurs associées

LOANDEPOT RG-A
4,505 USD NYSE +1,58%
MR COOPER GROUP
215,0350 USD NASDAQ -0,55%
PNNYMC FINL SVC
125,590 USD NYSE +1,27%
ROCKET COS RG-A
20,705 USD NYSE -0,24%
UWM HOLDINGS RG-A
6,680 USD NYSE +0,38%
