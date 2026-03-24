Les prêteurs canadiens de goeasy renoncent à leurs obligations en matière de clauses restrictives

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Les prêteurs de Goeasy GSY.TO ont renoncé au respect de certaines clauses financières pour le quatrième trimestre, a déclaré mardi le banque canadien à la consommation non privilégiée.