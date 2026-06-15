Les prêteurs américains se préparent aux résultats de l'enquête menée par l'autorité de régulation de Trump sur des fermetures de comptes qui auraient été motivées par des considérations politiques

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* Selon certaines sources, l'enquête de l'OCC pourrait citer des banques et déboucher sur des sanctions ou des mesures coercitives

* Les banques nient tout parti pris politique et invoquent la gestion des risques; Trump et d'autres dénoncent une discrimination

* La base juridique de l'application de la loi n'est pas claire; le bureau du procureur fédéral enquête également sur la « débanquisation »

par Saeed Azhar, Nupur Anand et Chris Prentice

Les grands prêteurs américains se préparent à faire l'objet d'une attention publique accrue quant à la question de savoir s'ils ont indûment clôturé des comptes clients, alors qu'un organisme de surveillance de premier plan achève un examen qui devrait pointer du doigt les banques et déboucher sur des mesures disciplinaires, ont déclaré plusieurs personnes au fait du dossier.

Le Bureau du contrôleur de la monnaie s'apprête à publier dans les semaines à venir les conclusions d'un examen de surveillance visant à déterminer si des prêteurs, notamment JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N , ont interrompu ou refusé des services pour des motifs religieux ou politiques, une pratique souvent qualifiée de « débanquisation ». Il a également examiné si les prêteurs ont refusé des services à des secteurs légitimes alignés sur les conservateurs, tels que les entreprises du secteur des combustibles fossiles, les fabricants d'armes à feu et les cryptomonnaies, ont indiqué ces personnes. Le « debanking » désigne généralement le processus par lequel une institution financière interrompt ou restreint soudainement ses services à des particuliers ou à des entreprises. Suite au décret du président républicain Donald Trump l'année dernière , les autorités ont sévi contre ce que Trump a qualifié de « debanking » à motivation politique poussé par les démocrates, causant des maux de tête aux prêteurs , qui réfutent ces allégations et affirment qu'ils se sont simplement conformés aux règles de gestion des risques. Les républicains intensifient depuis des années la pression sur les banques de Wall Street pour qu’elles abandonnent ce qu’ils décrivent comme des politiques « woke » de gauche qu’ils jugent discriminatoires, et Trump affirme avoir lui-même vu des comptes fermés pour de telles raisons politiques.

Cette pression croissante a conduit certaines banques à revoir leurs politiques de longue date en matière de crédit et d’autres services bancaires, selon l’une de ces personnes et les communiqués publics des banques. Le bureau du procureur fédéral à Washington enquête également sur des prêteurs pour des pratiques de « debanking » , selon deux de ces personnes. Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette enquête la semaine dernière.

LES AUTORITÉS DE RÉGULATION ENQUÊTENT SUR LES PLAINTES POUR EXCLUSION BANCAIRE En décembre, l’OCC a publié un rapport préliminaire signalant que neuf grandes banques entre 2020 et 2023 avaient mis en place des politiques visant à restreindre les services à certains secteurs et groupes ou à exiger des contrôles de gestion des risques excessifs, souvent pour éviter le risque de réputation associé à leur prise en charge bancaire. L’agence a déclaré qu’elle examinait ces politiques ainsi qu’environ 100 000 plaintes connexes.

Depuis lors, elle a mené plusieurs séries d'enquêtes, certains prêteurs ayant encore répondu à des questions ces dernières semaines, ont déclaré quatre personnes. Les questions de l'organisme de surveillance ont porté sur les processus décisionnels des banques concernant l'octroi et la révocation de services et ont été extrêmement détaillées, ont-elles ajouté.

Dans son rapport complet, l'OCC devrait mettre en avant des banques et des cas spécifiques, et deux personnes ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que l'organisme de surveillance éleve certains cas au rang de sanctions formelles. Celles-ci pourraient inclure un avis de surveillance privé exigeant que les banques corrigent leurs politiques de prêt, voire des mesures coercitives publiques qui seraient probablement réglées par des amendes.

L'OCC a déclaré qu'il examinait également Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N , Capital One COF.N , U.S. Bank USB.N , PNC

PNC.N , TD Bank TD.TO et BMO Bank BMO.TO . Les porte-parole des neuf banques ont refusé de commenter.

Les prêteurs affirment qu'ils clôturent des comptes pour diverses raisons, notamment en cas d'activité inhabituelle, de problèmes administratifs ou parce que le compte n'est pas utilisé aux fins prévues, mais que les opinions politiques n'en font pas partie.

Les sources ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de la question. Un porte-parole de l'OCC a refusé de commenter.

S'adressant aux législateurs ce mois-ci, le contrôleur Jonathan Gould a déclaré que l'agence enquêtait sur la « debanking » et étudiait une éventuelle théorie juridique de la responsabilité. « Nous sommes bien avancés dans ce processus », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaires.

TRUMP POURSUIT DES PRÊTEURS POUR « DEBANKING » En janvier 2025, Trump a accusé JPMorgan et BofA de discrimination à l'encontre des conservateurs, et lui-même ainsi que des entreprises affiliées poursuivent JPMorgan et Capital One pour fermeture de comptes. Les banques ont nié ces accusations.

Une autre plainte qui a retenu l'attention des républicains a été déposée par Indigenous Advance Ministries, une organisation caritative chrétienne basée à Memphis et active en Ouganda. En 2023, elle a accusé BofA d'avoir fermé ses comptes pour des motifs religieux. En réponse à l'examen minutieux de cette plainte par les procureurs généraux républicains des États, BofA a déclaré qu'Indigenous Advance se livrait au recouvrement de créances et que la banque ne travaillait pas avec ce secteur, ni avec les petites entreprises opérant à l'étranger.

L'organisation caritative n'a pas répondu à une demande de commentaires. Sam Brownback, un républicain qui dirige le Comité national pour la liberté religieuse, a déclaré qu'en 2022, JPMorgan avait fermé un compte lié à lui pour des raisons religieuses . JPMorgan a déclaré que ce compte avait été fermé en raison d'informations insuffisantes. Les entreprises du secteur des cryptomonnaies, qui ont largement financé la campagne électorale de Trump, se sont également plaintes que les banques boudaient leur secteur.

Certains prêteurs modifient leurs politiques. JPMorgan a levé les restrictions bancaires sur un certain nombre de secteurs, y compris celui des armes à feu à usage civil, selon une lettre que la banque a envoyée au groupe NSSF en janvier de cette année. Cette lettre, qui cite le décret de Trump, n'avait pas été rapportée auparavant. L'année dernière, Citi a également abandonné une politique qui limitait les services aux clients particuliers vendant des armes à feu.

THÉORIE JURIDIQUE FLOU

Selon ces sources, les motifs sur lesquels les régulateurs pourraient fonder d'éventuelles mesures coercitives ne sont pas clairs, car bon nombre des groupes signalés par l'OCC ne seraient pas protégés par les lois sur l'équité en matière de crédit.

Le bureau du procureur fédéral à Washington enquête pour déterminer si les banques ont enfreint la loi de 1989 sur la réforme, le redressement et l'application des institutions financières (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act), une loi traditionnellement utilisée pour poursuivre les fraudes bancaires, a déclaré l'une des sources. Reuters n'a pas pu vérifier si l'OCC explorait une théorie similaire.

Stephen Gannon, associé chez Davis Wright Tremaine, a déclaré que l'OCC pourrait faire valoir que les prêteurs ont bafoué les normes de sécurité et de solidité en pénalisant des clients pour des activités légales et en accordant une importance excessive au risque que certaines transactions de clients puissent nuire aux banques en portant atteinte à leur réputation. Ce risque, que les régulateurs de Trump ont cessé de surveiller l'année dernière , « a été constamment critiqué pour son imprécision », a déclaré Gannon.