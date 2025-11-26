Les pressions exercées par le contrôleur de la ville de New York pour faire tomber BlackRock mettent Mamdani à l'épreuve

Lander exhorte les fonds de pension à abandonner BlackRock pour des raisons climatiques

Les personnes nommées par M. Mamdani influencent les décisions du conseil d'administration des fonds de pension

Les républicains d'autres États retirent des fonds en raison des efforts de BlackRock en matière de climat

par Ross Kerber

Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, exhorte les responsables des fonds de pension de la ville à lancer un nouvel appel d'offres pour 42,3 milliards de dollars gérés par BlackRock BLK.N en raison de préoccupations liées au climat. Il s'agit de la première mesure importante prise par un démocrate pour contrer les pressions exercées sur les sociétés financières par les alliés républicains de l'industrie des combustibles fossiles.

Le mandat de M. Lander se termine le 31 décembre, mais sa recommandation, annoncée mercredi à l'adresse , pourrait mettre le maire élu Zohran Mamdani sur la sellette lorsqu'il prendra ses fonctions dans environ cinq semaines, d'autant plus que BlackRock a indiqué qu'il chercherait à conserver ces activités. Les personnes nommées par M. Mamdani occuperont des postes clés qui exercent une certaine influence sur les conseils de pension qui décident où investir les fonds de retraite de quelque 800 000 employés actuels et anciens de la ville.

Dans une note adressée le 25 novembre à d'autres administrateurs de fonds de pension, dont Reuters a eu connaissance, M. Lander a exhorté les fonds à réévaluer les contrats avec BlackRock, basé à New York, qui est à la fois le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et le plus grand gestionnaire d'actifs de retraite de la ville.

M. Lander a cité ce qu'il a appelé "l'approche restrictive de BlackRock en matière d'engagement" auprès d'environ 2 800 entreprises américaines dans lesquelles il détient plus de 5 % des actions.

'ABDICATION DU DEVOIR FINANCIER'

Sous la pression de l'administration Trump, BlackRock a déclaré en février qu'elle n'utiliserait pas ses discussions avec les dirigeants pour tenter de contrôler les entreprises. Cela allait à l'encontre des espoirs de M. Lander et d'autres investisseurs soucieux de l'environnement, qui souhaitaient que les investisseurs fassent pression sur les dirigeants sur des priorités telles que la divulgation des émissions.

Dans une interview, M. Lander a déclaré que ce changement constituait "une abdication du devoir financier et les rendait incapables de répondre à nos attentes en matière d'investissement responsable".

Sa recommandation doit encore être approuvée par les conseils d'administration des fonds de pension, qui s'inspirent traditionnellement du bureau du contrôleur. Les représentants de M. Mamdani n'ont pas répondu aux questions. Un représentant du successeur élu de M. Lander, Mark Levine, a déclaré qu'il examinerait les recommandations.

M. Lander, rival devenu allié de M. Mamdani pendant la campagne électorale, a recommandé que les régimes de retraite conservent BlackRock pour gérer les mandats d'indices d'actions non américaines et d'autres produits.

M. Lander a également recommandé aux trois systèmes de continuer à utiliser State Street STT.N pour gérer 8 milliards de dollars d'actifs indiciels en actions, et de renoncer aux contrats avec Fidelity Investments et PanAgora, qui, selon lui, ne font pas suffisamment pression sur les entreprises en matière d'environnement, comme la décarbonisation.

Dans une lettre adressée à M. Lander et transmise par un porte-parole de BlackRock, Armando Senra, responsable des activités institutionnelles pour les Amériques, a déclaré que les affirmations de M. Lander selon lesquelles BlackRock a manqué à son devoir financier et mis les retraites en danger à cause du changement climatique "sont un autre exemple de la politisation des fonds de pension publics, qui compromet la sécurité de la retraite des travailleurs new-yorkais".

M. Senra a déclaré que si les responsables des fonds de pension suivent la recommandation de M. Lander, "nous sommes impatients de démontrer l'étendue et la profondeur de nos capacités et la valeur considérable que nous apportons" à la ville et à ses fonctionnaires.

Les autres gestionnaires de fonds n'ont pas fait de commentaires immédiats.

LA PRESSION DE WASHINGTON

Un certain nombre de républicains, dont certains viennent d'États producteurs de combustibles fossiles , ont retiré des fonds de BlackRock et d'autres gestionnaires de fonds, les accusant de fonder leurs décisions d'investissement sur des questions sociales ou environnementales. Les fonds de la ville de New York seraient les premiers grands propriétaires d'actifs démocrates ou libéraux à réagir de la sorte .

Dans l'interview, M. Lander a déclaré qu'il "envisageait sérieusement" de se présenter au Congrès l'année prochaine, confirmant ainsi des informations antérieures, mais il a précisé que sa recommandation sur BlackRock "n'avait rien à voir" avec ses projets futurs. Il a souligné que son examen avait montré que 46 des 49 gestionnaires de fonds de la ville avaient des plans de décarbonisation répondant à ses attentes.

Richard Brooks, directeur du programme de financement climatique pour le groupe de défense de l'environnement Stand.earth, a salué mercredi par courriel le plan de M. Landerd'abandonner BlackRock. "Il est maintenant essentiel que les administrateurs des fonds de pension, y compris les personnes nommées par le maire, transforment la recommandation en action réelle", a déclaré M. Brooks.