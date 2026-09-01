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Les pratiques d'Oracle en matière de licences dans le collimateur de l'autorité européenne de la concurrence, selon une source
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 22:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

Les pratiques en matière de licences de la société américaine de cloud computing Oracle

ORCL.N sont dans le collimateur des autorités de la concurrence de l’UE, a déclaré une source proche du dossier, dans une affaire similaire à celle impliquant son concurrent allemand SAP SAPG.DE , qui s’est soldée par un accord avec des concessions en juillet.

La Commission européenne, qui est chargée de veiller au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, sollicite actuellement des informations auprès de tiers sur cette question, a précisé cette source.

Cela pourrait aider les autorités de régulation à monter un dossier ou à classer l'affaire s'il n'y a pas de preuve d'infraction.

Oracle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

"La Commission continuera à surveiller d’éventuelles autres pratiques anticoncurrentielles et comportements abusifs dans ce secteur. À ce stade, toutefois, aucune enquête officielle n’est en cours à l’encontre d’une quelconque entreprise", a déclaré un porte-parole de la Commission.

En juillet, SAP a proposé de faciliter le passage de ses clients vers des prestataires de services concurrents ou la résiliation de leurs contrats, évitant ainsi une amende potentielle pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

L’agence de presse MLex a été la première à faire état de l’examen par l’UE des pratiques d’Oracle en matière d’octroi de licences.

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