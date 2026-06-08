Les politiques populistes de Prabowo entraînent une « spirale infernale » sur les marchés indonésiens

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* Les incertitudes en matière de gouvernance et de politique économique font fuir les investisseurs d'Indonésie

* La roupie est la devise la moins performante au monde face au dollar américain cette année

* La chute des cours entraîne des ventes d'actions et risque d'entraîner une « spirale infernale » - selon un investisseur

par Rae Wee, Karin Strohecker et Marc Jones

Le président indonésien Prabowo Subianto perd la confiance des investisseurs et son programme de croissance risque d'être compromis par la chute de la monnaie.

Cet ancien commandant des forces spéciales devenu homme politique dirige un gouvernement chaotique depuis son arrivée au pouvoir en 2024, promettant des repas gratuits à des millions d’écoliers et renonçant à des décennies de rigueur budgétaire pour favoriser la croissance.

Mais les secousses provoquées par la crise énergétique mondiale et un certain nombre de décisions peu orthodoxes – allant de la centralisation des exportations de matières premières sous l’égide d’un fonds souverain tentaculaire relevant directement de Prabowo, à l’attribution de nouveaux mandats en matière d’emploi et de croissance à la banque centrale – ont ébranlé la confiance des investisseurs.

Ces mesures ont terni l'image de ce qui était, il y a seulement quelques années, un modèle parmi les marchés émergents; aujourd'hui, les swaps sur défaillance de crédit laissent présager que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est perdra sa notation de crédit « investment grade ».

La monnaie et le marché boursier du pays affichent les plus mauvaises performances mondiales en 2026. La roupie IDR= , en particulier, est à la fois un symptôme et une source de problèmes, car sa chute commence à entraîner encore plus de ventes.

Elle a chuté de plus de 8% cette année pour atteindre 18.190 pour un dollar américain, un plus bas historique, et au cours des trois dernières semaines, elle a connu une accélération alarmante, enregistrant sa plus forte baisse depuis 2020.

« L'Indonésie souffre d'une véritable crise de confiance, avec de sérieux signaux d'alerte en matière de gouvernance qui éclipsent tout argument de valorisation », a déclaré Tan Altundag, gestionnaire d'investissements en actions émergentes chez Pictet Asset Management, qui a fortement réduit son exposition aux actions indonésiennes.

« La roupie à 18.000 pour un dollar américain ne se contente pas d’éroder les rendements réels des investisseurs étrangers… la chute de la monnaie risque de devenir une spirale infernale, alimentant l’inflation… resserrant les conditions financières et, au final, pesant sur la croissance. »

Elle est en baisse malgré une forte hausse des taux de 50 points de base en mai et une diminution de 12 milliards de dollars cette année des réserves de change de l'Indonésie, que la banque centrale utilise pour défendre la monnaie. Et aujourd'hui, les effets se répercutent.

Les ventes d'actions par les investisseurs étrangers, qui ont représenté une sortie nette de 3,2 milliards de dollars à la fin du mois de mai, sont les plus importantes depuis 2009. Les données montrent que la part détenue par les étrangers dans les obligations d'État, qui s'élevait à près de 40% avant la pandémie de COVID-19, s'est effondrée pour atteindre son plus bas niveau en près de 20 ans, à seulement 12,6%.

« C'est vrai, une spirale infernale est en train de se former », a déclaré John Woods, directeur des investissements pour l'Asie chez Lombard Odier, une banque privée.

« Des sorties de capitaux persistantes, avec des avoirs étrangers en obligations et en actions à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, continueraient à peser sur la roupie, la liquidité et les prix des actifs – des sorties prolongées pourraient ralentir les projets d’infrastructure et de croissance. »

RISQUE DE DÉCLASSEMENT

Les notations de crédit et boursières de l'Indonésie sont également en jeu. Des dégradations de notation transformeraient les investisseurs en vendeurs forcés et, dans le cas du crédit, les coûts d'emprunt s'en trouveraient accrus.

L'indiceur MSCI MSCI.N examine actuellement les questions d'échanges et de transparence sur les actions et a averti qu'une révision à la baisse du statut de marché émergent était possible, bien que les investisseurs jugent cela peu probable.

Moody's et Fitch ont abaissé leurs perspectives de notation de la dette à « négative », invoquant une baisse de la crédibilité des décideurs politiques, tandis que S&P a déclaré que sa notation dépendrait des efforts visant à renforcer les réserves budgétaires.

Ce qui inquiète le plus les marchés, c'est que le choc énergétique provoqué par la guerre américano-israélienne contre l'Iran exerce une pression croissante sur l'économie – et, en raison des subventions sur les carburants, sur le budget –, mais Prabowo n'a fait que renforcer son programme coûteux.

La semaine dernière, l'Indonésie a adopté des lois radicales, qui n'ont pas été rendues publiques dans leur intégralité, qui confèrent au parlement de nouveaux pouvoirs pour diriger la banque centrale et ajouter la « croissance du secteur réel » à son mandat, ce que les analystes considèrent comme une menace pour son indépendance.

Prabowo a nommé son neveu au poste de vice-gouverneur de la banque centrale plus tôt cette année.

Le mois dernier, il a déclaré que l'État prendrait en charge les exportations de matières premières par l'intermédiaire de Danantara , un fonds souverain qu'il a créé.

« La préoccupation sous-jacente est que l'orientation de la politique n'est pas bonne et devient de moins en moins transparente », a déclaré Kieran Curtis, responsable de la dette locale des marchés émergents chez Aberdeen à Londres.

« Il est trop tôt pour affirmer que cette politique a causé des dommages, mais elle n’est pas aussi efficace que lorsque les exportations trouvent leur propre marché. »

SPIRALE NÉGATIVE

Des pressions sont également venues de l’extérieur, du fait de l’impact de la guerre américano-israélienne contre l'Iran sur l’énergie et les marchés, en particulier les swaps sur défaillance de crédit, qui ont tendance à exagérer les risques de dégradation de notation. Mais les investisseurs estiment qu’il faudra un changement de politique majeur pour amorcer un renversement de tendance.

« Oui, il est possible pour les pays de se sortir d’une spirale négative dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis au départ », a déclaré Mark Ledger-Evans, gestionnaire de portefeuille obligataire des marchés émergents axé sur l’Asie chez Ninety One, une société de gestion d’actifs.

« Dans le cas de l’Indonésie, nous pensons que cela découle en grande partie de la volonté de poursuivre des taux de croissance irréalistes, ce qui se répercute ensuite sur la mise en œuvre; il n’est donc pas si facile de sortir de cette spirale négative sans repenser ces idées. »

Les entreprises chinoises qui ont contribué à faire de l'industrie indonésienne du nickel le premier producteur mondial se tournent déjà vers d'autres pays pour trouver des alternatives, en réponse aux pressions politiques, et les investisseurs – s'ils reviennent – exigeront de meilleurs prix.

« L'Indonésie n'est plus considérée comme un marché émergent orthodoxe et fiable », a déclaré Hemant Mishr, directeur des investissements chez le gestionnaire de fonds S CUBE Capital, « mais comme un marché présentant un risque politique croissant. »