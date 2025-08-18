Les polices d'assurance de CVS ne couvrent pas les opioïdes, selon un tribunal du Delaware

(Ajout du commentaire de CVS, paragraphe 5) par Jonathan Stempel

CVS Health CVS.N n'a pas droit à la couverture des assureurs, y compris AIG AIG.N et Chubb CB.N , contre des milliers de poursuites en raison de son rôle dans la crise des opioïdes du pays, a statué lundi la plus haute cour du Delaware.

La Cour suprême du Delaware a conclu que les gouvernements, les hôpitaux, les médecins et les régimes d'avantages sociaux qui ont poursuivi CVS cherchaient à obtenir des dommages-intérêts pour des pertes économiques, et non des "dommages corporels" ou des "dommages matériels" individualisés couverts par les polices de responsabilité civile générale de CVS.

Elle a également rejeté l'argument selon lequel le règlement national de 5 milliards de dollars de CVS pour les réclamations liées aux opioïdes en novembre 2022 montrait que la chaîne de pharmacies et le gestionnaire de prestations avaient été poursuivis pour des dommages corporels.

"L'accord de règlement national finance les dépenses en réponse à la crise des opioïdes dans son ensemble, mais il ne change pas le fait que les poursuites sous-jacentes ne cherchent pas à obtenir des dommages spécifiques liés à des blessures individualisées", a écrit le juge en chef Collins Seitz pour un tribunal unanime.

CVS a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la décision et qu'elle formait ses pharmaciens à prendre les meilleures décisions au nom des patients et dans le respect de la loi.

AIG, Chubb et leurs avocats n'ont pas répondu immédiatement auxdemandes de commentaires.

De nombreux assureurs ont été poursuivis par des chaînes de pharmacies, des fabricants de médicaments et d'autres personnes cherchant à couvrir les factures liées aux opioïdes.

Les chaînes ont longtemps affirmé qu'elles ne faisaient que remplir les ordonnances des médecins, mais les critiques ont déclaré que les grandes quantités distribuées et le potentiel de détournement étaient des signaux d'alarme.

Walgreens WBA.O et Walmart WMT.N ont accepté de payer plus de 8 milliards de dollars dans le cadre de règlements similaires.

CVS, basé à Woonsocket, Rhode Island, avait fait appel de deux décisions de la Cour supérieure du Delaware refusant la couverture d'assurance dans plus de 2 300 procès, selon la décision de lundi.

Les gouvernements se sont plaints de l'augmentation des dépenses liées au traitement de la dépendance aux opioïdes, les hôpitaux ont signalé des tensions sur leurs systèmes de santé et les tiers payeurs, tels que les fonds de prévoyance des employés, ont évoqué les coûts des achats d'ordonnances et du traitement de la dépendance.

La Cour suprême du Delaware a statué en faveur de Chubb dans une affaire similaire impliquant Rite Aid en 2022. CVS prétendait que ses propres polices offraient une couverture plus large, mais la Cour a estimé que les polices étaient "similaires à tous égards importants" à celles de Rite Aid.

L'affaire est In re CVS Opioid Insurance Litigation, Delaware Supreme Court, No. 482.