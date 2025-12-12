Les plus hauts revenus dépensent plus, les plus bas sont plus sélectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones sont tous dans le rouge; le Nasdaq est le plus en baisse

La technologie est le plus grand perdant parmi les secteurs de l'indice S&P; les biens de consommation de base sont en tête des gains

L'or en hausse, le dollar en baisse, le brut en baisse, le bitcoin en baisse de ~2,5%

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,19 %

LES HAUTS REVENUS DÉPENSENT PLUS, LES BAS REVENUS SONT PLUS SÉLECTIFS

Selon l'institut Bank of America, les tendances en matière d'achats indiquent que les dépenses de consommation restent élevées, avec une augmentation de 5 % en glissement annuel des achats d'articles de vacances, et un récent ralentissement autour du Black Friday et du Cyber Monday, probablement dû à des dépenses anticipées et en ligne, plutôt qu'à un repli des acheteurs.

Les dépenses pour les fêtes de fin d'année montrent néanmoins des signes d'une tendance en forme de "K", tout comme les dépenses totales par carte, ont déclaré Liz Everett Krisberg, responsable du Bank of America Institute, et David Michael Tinsley, économiste principal au sein de la société, dans un rapport.

"La croissance des dépenses pour les articles de vacances a été plus forte parmi les ménages à revenu élevé, tandis que les ménages à faible revenu enregistrent des gains plus modestes. Le ralentissement de la croissance des salaires et les pressions exercées par le coût de la vie n'y sont pas étrangers, mais dans l'ensemble, les consommateurs trouvent encore des moyens de dépenser."

Les analystes soulignent dans un rapport séparé que les ménages à revenu élevé sont également à l'origine de la croissance des dépenses discrétionnaires.

Les divertissements connaissent la plus forte croissance, toutes les catégories de revenus supérieures à 100 000 dollars augmentant leurs dépenses dans cette catégorie, la plus forte hausse étant enregistrée dans la tranche des 125 000 à 150 000 dollars. Les personnes aux revenus les plus élevés dépensent également davantage pour l'habillement, les compagnies aériennes et les hôtels.

Les groupes à faibles revenus, quant à eux, ont enregistré des baisses plus importantes dans les voyages et l'habillement, "soulignant l'écart croissant entre les expériences économiques des groupes de revenus"

(Karen Brettell)

