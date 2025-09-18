 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,80
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les plus grandes OPA australiennes qui ont échoué
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium dirigé par Abu Dhabi National Oil Company a retiré mercredi son offre de 18,7 milliards de dollars pour acheter le producteur de gaz australien Santos STO.AX après des mois de querelles sur l'évaluation et les conditions.

Ce troisième échec de l'offre d'achat de Santos en sept ans souligne les obstacles qui empêchent les grandes transactions de franchir la ligne de démarcation en Australie, où les désaccords sur l'évaluation, les seuils d'approbation des actionnaires et les risques réglementaires ont à plusieurs reprises fait dérailler les méga-acquisitions.

Voici une liste de quelques-unes des plus grandes fusions et acquisitions ratées impliquant des entreprises australiennes au cours des trois dernières années.

ADNOC-SANTOS

Un consortium dirigé par ADNOC d'Abu Dhabi a abandonné son offre de 18,7 milliards de dollars pour l'acquisition de l'entreprise australienne Santos, déclarant qu'il n'était pas possible de se mettre d'accord sur les conditions commerciales.

XRG, l'unité d'ADNOC à l'étranger, a retiré son offre en déclarant qu'"une combinaison de facteurs, considérés collectivement, a eu un impact sur l'évaluation par le consortium de son offre indicative"

Santos a déclaré que le consortium refusait d'accepter un partage équitable des risques, notamment en assumant la responsabilité de l'obtention des autorisations réglementaires et en s'engageant à développer et à fournir du gaz domestique.

En juin, le consortium dirigé par XRG a proposé d'offrir 5,76 dollars par action, soit 8,89 dollars australiens à l'époque. Santos s'est échangée pour la dernière fois à 6,74 dollars australiens.

BHP-ANGLO AMERICAIN

Le groupe australien BHP BHP.AX , le plus grand exploitant minier du monde, s'est retiré d'une offre de 49 milliards de dollars pour acquérir son rival Anglo American AAL.L en mai 2024, après avoir essuyé trois rebuffades.

La structure de l'offre de BHP, qui exigeait qu'Anglo dissocie ses activités de production de platine et de minerai de fer en Afrique du Sud, a été l'une des principales raisons de son échec.

L'offre de BHP valorisait Anglo à 29,34 livres par action. Anglo American s'est échangé pour la dernière fois à 25,18 livres.

WOODSIDE-SANTOS

L'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX et sa petite rivale Santos ont mis fin à leurs négociations au début de 2024 pour créer un éventuel géant mondial du pétrole et du gaz de 80 milliards de dollars australiens (53,15 milliards de dollars).

Selon certaines sources, les négociations ont échoué parce que les deux entreprises n'ont pas pu se mettre d'accord sur un niveau d'évaluation.

BROOKFIELD-ORIGIN ENERGY

L'offre publique d'achat de 10,6 milliards de dollars lancée conjointement par la société d'investissement canadienne Brookfield BAM.TO et MidOcean Energy pour Origin Energy

ORG.AX a échoué sur le site à la fin de l'année 2023, après que 69 % seulement des actionnaires du distributeur australien d'électricité ont voté en faveur de l'opération, soit moins que le seuil requis de 75 %.

Brookfield a proposé 9,53 dollars australiens par action. Origin s'est échangé pour la dernière fois à 12,41 dollars australiens.

ALBEMARLE-LIONTOWN RESOURCES

Le mineur américain Albemarle ALB.N a renoncé à une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens (4,39 milliards de dollars) pour le développeur de lithium australien Liontown Resources LTR.AX en 2023, en partie à cause de "complexités croissantes" autour de la transaction.

Albemarle a proposé d'offrir 3 dollars australiens par action. Liontown s'est échangée pour la dernière fois à 91 cents australiens par action.

KKR-RAMSAY HEALTH CARE

Un groupe dirigé par la société de capital-investissement KKR & Co KKR.N a retiré une offre de près de 13 milliards de dollars pour l'opérateur hospitalier australien Ramsay Health Care RHC.AX en 2022, après que les pourparlers se soient trouvés dans une impasse.

Ramsay a déclaré que le groupe KKR avait invoqué les faibles performances de l'entreprise pour décider de ne pas adoucir son offre.

Des sources ont déclaré à Reuters que KKR n'avait pas été en mesure d'accéder aux comptes de l'unité européenne de Ramsay, Ramsay Sante, pour procéder à une vérification préalable.

KKR a proposé 88 dollars australiens par action. Ramsay s'est échangé pour la dernière fois à 32,95 dollars australiens.

Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

ALBEMARLE
80,185 USD NYSE -0,92%
ANGLO AMERICAN
2 501,000 GBX LSE -0,68%
BHP GRP
22,295 EUR Tradegate -0,18%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
KKR & CO
144,440 USD NYSE +0,06%
LIONTOWN
0,491 EUR Tradegate 0,00%
LIONTOWN
0,5800 USD OTCBB -1,58%
ORIGIN ENERGY
7,250 EUR Tradegate 0,00%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
63,89 USD Ice Europ -0,06%
RAMSAY HEALTH CA
19,200 EUR Tradegate 0,00%
SANTOS
3,792 EUR Tradegate -5,18%
SANTOS
5,0500 USD OTCBB -0,98%
THE CARLYLE GRP
67,5700 USD NASDAQ +0,88%
WOODSIDE ENER
13,148 EUR Tradegate -5,67%
WOODSIDE ENER
15,5500 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion aux couleurs de CIS. (Crédit: / CIS)
    CIS : forte hausse des résultats sur les six premiers mois de l'année
    information fournie par AOF 18.09.2025 09:01 

    (AOF) - CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l’activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d’affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d’euros, tandis que ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.09.2025 08:59 

    * KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette ... Lire la suite

  • Un écran diffuse une conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell
    Etats-Unis : la Fed baisse ses taux et prévoit d'autres réductions, Miran se distingue
    information fournie par Reuters 18.09.2025 08:50 

    par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON (Reuters) -La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste ... Lire la suite

  • VIRBAC SA : Baissier mais survendu
    VIRBAC SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 18.09.2025 08:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank