Les plus grandes OPA australiennes qui ont échoué

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium dirigé par Abu Dhabi National Oil Company a retiré mercredi son offre de 18,7 milliards de dollars pour acheter le producteur de gaz australien Santos STO.AX après des mois de querelles sur l'évaluation et les conditions.

Ce troisième échec de l'offre d'achat de Santos en sept ans souligne les obstacles qui empêchent les grandes transactions de franchir la ligne de démarcation en Australie, où les désaccords sur l'évaluation, les seuils d'approbation des actionnaires et les risques réglementaires ont à plusieurs reprises fait dérailler les méga-acquisitions.

Voici une liste de quelques-unes des plus grandes fusions et acquisitions ratées impliquant des entreprises australiennes au cours des trois dernières années.

ADNOC-SANTOS

Un consortium dirigé par ADNOC d'Abu Dhabi a abandonné son offre de 18,7 milliards de dollars pour l'acquisition de l'entreprise australienne Santos, déclarant qu'il n'était pas possible de se mettre d'accord sur les conditions commerciales.

XRG, l'unité d'ADNOC à l'étranger, a retiré son offre en déclarant qu'"une combinaison de facteurs, considérés collectivement, a eu un impact sur l'évaluation par le consortium de son offre indicative"

Santos a déclaré que le consortium refusait d'accepter un partage équitable des risques, notamment en assumant la responsabilité de l'obtention des autorisations réglementaires et en s'engageant à développer et à fournir du gaz domestique.

En juin, le consortium dirigé par XRG a proposé d'offrir 5,76 dollars par action, soit 8,89 dollars australiens à l'époque. Santos s'est échangée pour la dernière fois à 6,74 dollars australiens.

BHP-ANGLO AMERICAIN

Le groupe australien BHP BHP.AX , le plus grand exploitant minier du monde, s'est retiré d'une offre de 49 milliards de dollars pour acquérir son rival Anglo American AAL.L en mai 2024, après avoir essuyé trois rebuffades.

La structure de l'offre de BHP, qui exigeait qu'Anglo dissocie ses activités de production de platine et de minerai de fer en Afrique du Sud, a été l'une des principales raisons de son échec.

L'offre de BHP valorisait Anglo à 29,34 livres par action. Anglo American s'est échangé pour la dernière fois à 25,18 livres.

WOODSIDE-SANTOS

L'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX et sa petite rivale Santos ont mis fin à leurs négociations au début de 2024 pour créer un éventuel géant mondial du pétrole et du gaz de 80 milliards de dollars australiens (53,15 milliards de dollars).

Selon certaines sources, les négociations ont échoué parce que les deux entreprises n'ont pas pu se mettre d'accord sur un niveau d'évaluation.

BROOKFIELD-ORIGIN ENERGY

L'offre publique d'achat de 10,6 milliards de dollars lancée conjointement par la société d'investissement canadienne Brookfield BAM.TO et MidOcean Energy pour Origin Energy

ORG.AX a échoué sur le site à la fin de l'année 2023, après que 69 % seulement des actionnaires du distributeur australien d'électricité ont voté en faveur de l'opération, soit moins que le seuil requis de 75 %.

Brookfield a proposé 9,53 dollars australiens par action. Origin s'est échangé pour la dernière fois à 12,41 dollars australiens.

ALBEMARLE-LIONTOWN RESOURCES

Le mineur américain Albemarle ALB.N a renoncé à une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens (4,39 milliards de dollars) pour le développeur de lithium australien Liontown Resources LTR.AX en 2023, en partie à cause de "complexités croissantes" autour de la transaction.

Albemarle a proposé d'offrir 3 dollars australiens par action. Liontown s'est échangée pour la dernière fois à 91 cents australiens par action.

KKR-RAMSAY HEALTH CARE

Un groupe dirigé par la société de capital-investissement KKR & Co KKR.N a retiré une offre de près de 13 milliards de dollars pour l'opérateur hospitalier australien Ramsay Health Care RHC.AX en 2022, après que les pourparlers se soient trouvés dans une impasse.

Ramsay a déclaré que le groupe KKR avait invoqué les faibles performances de l'entreprise pour décider de ne pas adoucir son offre.

Des sources ont déclaré à Reuters que KKR n'avait pas été en mesure d'accéder aux comptes de l'unité européenne de Ramsay, Ramsay Sante, pour procéder à une vérification préalable.

KKR a proposé 88 dollars australiens par action. Ramsay s'est échangé pour la dernière fois à 32,95 dollars australiens.