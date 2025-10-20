Les plus grandes acquisitions dans le luxe ces dernières années

Parmi les grosses opérations, le rapprochement entre Essilor et Luxottica. (Crédits: EssilorLuxottica médiathèque)

Le 20 octobre 2025, Kering PRTP.PA , la maison mère de Gucci, a annoncé la vente de sa division Beauté, comprenant la prestigieuse marque de parfumerie Creed, au géant français des cosmétiques L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros.

Cette décision intervient seulement deux ans après l'acquisition de Creed par Kering, pour 3,5 milliards d'euros. Le groupe de luxe français axé sur la maroquinerie était alors engagé dans une stratégie de diversification et cherchait de nouveaux moteurs de croissance.

Voici les dix plus grandes acquisitions par la valeur dans le secteur mondial du luxe ces dernières années:

LA FUSION ESSILORLUXOTTICA

En janvier 2017, le géant italien de l'optique Luxottica a fusionné avec le fabricant français de verres Essilor, une transaction de 46 milliards d'euros qui a créé le plus grand groupe du secteur au niveau mondial.

L'ACQUISITION DE TIFFANY PAR LVMH

En novembre 2019, LVMH, basé en France, a conclu un accord définitif pour acquérir le géant américain de la joaillerie Tiffany & Co. dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 16,2 milliards de dollars (13,89 milliards d'euros).

LA REPRISE DE CHRISTIAN DIOR PAR BERNARD ARNAULT (LVMH)

En avril 2017, le milliardaire français et propriétaire de LVMH LVMH.PA , Bernard Arnault, a consolidé son contrôle sur la holding Christian Dior DIOR.PA via une transaction de 12 milliards d'euros.

Dans le cadre d'une série d'opérations complexes, LVMH a racheté la marque Christian Dior Couture auprès de la holding Christian Dior pour 6,5 milliards d'euros, dette incluse.

LA MONTÉE DE JAB AU CAPITAL DE COTY

En février 2019, JAB Holding a porté sa participation dans la société de beauté Coty Inc COTY.N . à 60% contre 40% dans une transaction valorisée jusqu'à 11,65 dollars par action, soit un total d'environ 9,4 milliards de dollars.

L'ORÉAL RACHÈTE SES ACTIONS À NESTLÉ

En février 2014, L'Oréal a racheté 8% de ses propres actions à Nestlé NESN.S pour 6,5 milliards d'euros. En octobre 2025, le groupe suisse reste le deuxième plus grand actionnaire de L'Oréal, avec une participation de 20,16%, selon les données LSEG.

L'ACQUISITION DE BULGARI PAR LVMH

En mars 2011, LVMH a racheté la marque italienne Bulgari pour 3,7 milliards d'euros.

LE RACHAT DE TOM FORD PAR ESTÉE LAUDER

Estée Lauder EL.N a accepté d'acheter la marque américaine de mode Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars en novembre 2022, ajoutant une gamme de produits de beauté et de prêt-à-porter au portefeuille du propriétaire de Clinique.

LE RACHAT D'AESOP PAR L'ORÉAL

L'Oréal a acquis la marque de luxe australienne Aesop auprès de Natura & Co pour environ 2,5 milliards de dollars en avril 2023, renforçant sa présence dans les cosmétiques haut de gamme avec un objectif d'expansion internationale, notamment en Chine.

L'ACQUISITION DE KATE SPACE PAR COACH

Le fabricant de sacs à main Coach a acheté Kate Spade & Co pour 2,4 milliards de dollars en mai 2017, dans une tentative de profiter de la popularité des sacs et pochettes originaux de son plus petit concurrent auprès des millennials.

L'ACQUISITION DE VERSACE PAR PRADA

Prada 1913.F a conclu en avril 2025 un accord pour racheter son concurrent plus petit Versace à Capri Holdings CPRI.N , dans une opération visant à unir deux des plus grands noms de la mode italienne. La valeur d'entreprise s'élève à 1,375 milliard de dollars, selon Prada.

