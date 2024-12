Les plans de sauvegarde de l'emploi au plus haut depuis la crise sanitaire (Dares)

(AOF) - Au troisième trimestre 2024, le nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) validés et/ou homologués s’accroît de 7,6% par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 141 procédures, selon les données provisoires publiées par la Dares. Celles-ci concernent 23 800 ruptures de contrats, soit le nombre le plus élevé depuis la crise sanitaire, en doublement par rapport au deuxième trimestre 2024. Sur un an, le nombre de PSE validés et/ou homologués est en hausse de 27% et les effectifs concernés s’accroissent de 131,1%.

Le service statistique du ministère du Travail précise que cette augmentation des ruptures de contrats est concentrée sur quelques plans dans les secteurs de la logistique et de la distribution. Le nombre de PSE initiés augmente cependant également sur le trimestre (+20,3%), pour atteindre 178 procédures ; il croît de 34,8% sur un an.