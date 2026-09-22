Les places européennes en repli avec une remontée du pétrole et des taux

Les Bourses européennes s'inscrivent globalement en léger retrait sur fond de remontée des cours du pétrole et des rendements obligataires ce mardi matin, avec des reculs de 0,4% pour l'Euro Stoxx 50, de 0,1% pour le CAC 40, à 8 130 points, de 0,5% pour le DAX de Francfort et de 0,1% pour le FTSE 100 à Londres.

"La poursuite de la détente des prix de l'énergie a apporté un peu d'optimisme au marché, même si le prix du pétrole (Brent) reste proche de 100 USD le baril", rappelle LBPAM, au lendemain d'une séance qui a vu les indices actions européens progresser.

"Des rumeurs sur de nouveaux pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran semblent expliquer cette accalmie dans les tensions sur les marchés énergétiques. Néanmoins, la voie qui semble toujours la plus prometteuse est la possibilité d'un accord entre pays du Golfe pour une ouverture durable d'Ormuz", explique-t-elle.

Mais, à ce stade, la société de gestion d'actifs, filiale de La Banque Postale, indique "conserver l'hypothèse d'un statu quo, avec des prix du pétrole et du gaz qui resteront élevés à court terme", tandis que le cours du Brent remonte ce matin de 1,6%, à 101,5 USD le baril.

Des taux d'intérêt à long terme toujours élevés

"Ceci explique, en partie, que les taux d'intérêt à long terme restent élevés, malgré de fortes variations ces derniers jours. En même temps, il est clair que les déséquilibres budgétaires contribuent aussi à maintenir une pression haussière sur les taux", ajoute LBPAM.

Sur les marchés obligataires, les taux à 10 ans s'inscrivent d'ailleurs ce matin en hausse de 1 point de base, à 3,46% sur le Bund allemand, et de 5 points de base, à 4,51% sur l'OAT française, faisant ressortir un écart de rendement (spread) toujours supérieur à 100 points de base, qui intègre une importante prime de risque pour la France.

"Si cette prime semble excessive au regard de la notation actuelle de la France, elle reflète fidèlement la dynamique négative de sa signature et les craintes de dégradations futures", décrypte François-Xavier Chauchat, chez Dorval Asset Management.

"Si, dans un scénario politique aujourd'hui difficile à anticiper, la note de la France se stabilisait de manière crédible au niveau actuel ou même un ou deux crans en dessous, le spread France-Allemagne finirait aussi par rebaisser, sans doute dans une zone comprise entre 50 et 70 points de base", indique le stratégiste.

Les valeurs en mouvement en Europe

Sur le front des valeurs, Bureau Veritas gagne 1% à Paris et figure ainsi dans le haut du CAC 40, le groupe de services de tests, d'inspection et de certification ayant revu à la hausse ses ambitions de croissance pour 2027-2028, visant une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Toujours à Paris, VusionGroup ( 8,5%) caracole en tête du SBF 120, le groupe de solutions digitales pour la distribution ayant fait part d'une forte croissance de 34% de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2026, portée par ses activités de logiciels et de services.

Ailleurs en Europe, Kingfisher bondit de 8,6% à Londres, dans le sillage d'une publication semestrielle de bonne facture, permettant à la chaîne de rénovation résidentielle (Castorama et Brico Dépôt en France) de relever ses objectifs pour l'ensemble de son exercice en cours.

TUI cède en revanche 1,4% à Francfort, alors que le voyagiste allemand a resserré sa fourchette de prévisions d'EBIT sous-jacent pour son exercice 2026, à 1,2-1,3 MdEUR à taux de change constants. Le nouveau point médian reste toutefois inchangé et proche du consensus.