Les places européennes dans l'attente de l'emploi américain

(AOF) - Les grandes places européennes évoluent en ordre dispersé à l'image du CAC 40 qui est proche de l'équilibre et du DAX 40, qui est en légère hausse. Les investisseurs font preuve de prudence dans l’attente de la publication, aux Etats-Unis, de l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé du mois de novembre. Toujours très suivi, il le sera d’autant plus qu’il s’agit du dernier indicateur important sur le marché du travail américain avant la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre. Le CAC 40 ne cède que 0,04%, à 8 071 points, et le DAX 40 grimpe de 0,13%, à 23 740 points.

Airbus gagne 3,42% à 197,02 euros, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Cette progression surprend, après l'annonce ce matin de l'abaissement de ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour l'exercice 2025 : 790 contre une estimation précédente d'environ 820. Le constructeur aéronautique a été forcé de prendre cette décision, en raison d'un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant impacté le flux de livraison de ses appareils A320.

Stellantis (+8,03%, à 9,86 euros) signe de loin la meilleure performance du CAC 40 grâce à une note positive d'UBS. Les analystes ont relevé le titre du constructeur automobile multi-marques de Neutre à Acheter, en réhaussant leur objectif de cours de 8,30 à 12 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 31,50% par rapport à la clôture de mardi.

En Europe, Inditex s'arroge la première place de l'indice EuroStoxx 600, bondissant de 8,52% à 53,15 euros sur la place madrilène après avoir enregistré des performances meilleures que prévu sur les 9 premiers mois de l'année. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara a dégagé sur son troisième trimestre comptable, un résultat net de 1,8 milliard d'euros, en croissance de 9% et un Ebit de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 11,2%. La marge brute a progressé de 79 points de base à 62,2 %,

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en novembre, en ligne avec les prévisions après 48,8 en octobre, a indiqué S&P Global.

Dans la zone euro, la production industrielle du mois d’octobre a légèrement progressé de 0,1%, une donnée conforme aux prévisions. En septembre, elle avait reculé de 0,1%. En rythme annuel, la production industrielle a affiché un recul de 0,5%, contre une estimation de -0,4%.

Au mois de novembre, l’activité dans le secteur des services de la zone euro s’est installée à 53,6 points selon l’indice PMI de S&P Global, contre un précédent à 53 et des attentes à 53,1 points. Pour l’ensemble du secteur privé, la croissance de l’activité a accéléré, alors qu’un ralentissement était redouté. L’indice la mesurant est passé de 52,5 à 52,8 points, contre une précédente estimation à 52,4 points. Que ce soit pour les services, ou l’ensemble du secteur privé, les deux indices sont à un niveau inédit depuis 30 mois.

En France, l’activité dans le secteur des services est repassée en phase d’expansion au mois de novembre. Selon S&P Global, l’indice la mesurant est passé de 48 à 51,4 points, contre une prévision à 50,8 points. Il atteint ainsi son plus haut niveau depuis 15 mois. Pour l’ensemble du secteur privé, l’indice PMI de S&P Global s’est installé à 50,4 points, contre 47,7 en octobre et une estimation à 49,9 points. Il s’affiche au-dessus du seuil des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et progression de l’activité, pour la première fois depuis août 2024.

En Allemagne, l’indice PMI des services a reculé moins que prévu en novembre en passant de 54,6 à 53,1 points, là où les analystes redoutaient un repli plus marqué à 52,7 points. De son côté, l’indice PMI composite, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, s’est établi à 52,4 points, après 53,9 points en octobre et des attentes à 52,1 points.

Cet après-midi, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé de novembre (14h15). Une heure plus tard, il y aura la production industrielle de septembre. Enfin, ils se concentreront à 15h45 sur l'indice PMI des services de novembre.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,31%), et se négocie contre 1,1663 dollar.