Les places continentales commencent la semaine sans enthousiasme

Les Bourses d'Europe continentale entament dans l'ensemble la semaine sur un biais négatif, dans un contexte de préoccupations des investisseurs au sujet de possibles durcissements de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique.

En milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 s'inscrit en repli de plus de 0,2%, alors que le CAC 40 parisien grappille 0,1% à 8 412 points, que le DAX de Francfort s'affaisse de près de 0,7% et que la Bourse de Londres reste portes closes pour le Summer Bank Holiday.

Pour rappel, vendredi, le S&P 500 s'est effrité de 0,25%, pour finir à 7 712 points, le Nasdaq 100 a cédé 0,70%, à 29 433 points, et le Dow Jones a terminé quasi stable (-0,02%), à 53 560 points, au terme d'une séance dominée par l'intervention du président de la Fed à Jackson Hole.

"Contrairement à ses précédentes interventions, ce discours présente une tonalité incontestablement "faucon" (hawkish)", rappelle ce matin Christophe Morel, chef économiste de Groupama Asset Management.

"Alors que son propos laisse assez clairement entendre que la Fed pourrait relever son taux directeur dès septembre, il prend soin de préciser que cela ne constitue en aucun cas une pré-annonce (forward guidance)", souligne-t-il cependant.

Christophe Morel estime que son scénario de statu quo d'ici la fin de l'année repose sur deux conditions nécessaires, à savoir que les prix du pétrole et des produits agricoles n'augmentent pas davantage, et que les prochaines publications d'inflation sous-jacente affichent des progressions mensuelles inférieures à 0,2%.

"Si l'une de ces conditions n'était pas remplie, la Fed procéderait alors à un cycle de resserrement monétaire démarrant probablement dès septembre, et comportant deux à trois hausses de taux", prévient l'économiste.

Ainsi, les marchés devraient se montrer particulièrement attentifs, d'ici à la prochaine réunion du FOMC prévue les 15 et 16 septembre, aux données de l'inflation américaine, notamment aux indices des prix à la production et à la consommation attendus en fin de semaine prochaine.

L'inflation dans la zone euro à scruter de près cette semaine

De même, les investisseurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'août, à paraître ce mardi, dans l'optique de la réunion du conseil de politique monétaire de la BCE des 9 et 10 septembre.

"Les premières lectures d'août en France et en Espagne ont confirmé que l'inflation de la zone euro dépassera 3%. Bien que l'énergie soit la principale cause, nous prévoyons une inflation sous-jacente stable mais toujours bien au-dessus de l'objectif à 2,5%", indiquait vendredi soir Société Générale.

"En même temps, avec la confiance des entreprises souvent revenue au-dessus des niveaux d'avant la guerre iranienne, il est difficile de continuer à s'inquiéter du côté de la demande. Dans ce contexte, une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la BCE paraît évidente", ajoute la banque française.

Soitec en tête du SBF 120 grâce à des propos du directeur général

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Soitec ( 3,5%) figure en tête du SBF 120 : dans un entretien accordé à Reuters, son directeur général Laurent Remont a assuré que les revenus de la photonique-SOI dépasseront largement les attentes initiales et a indiqué engager ses clients dans des accords d'approvisionnement pluriannuels.

Parmi les plus fortes baisses du CAC 40, Airbus cède 1%, alors que le constructeur aéronautique envisagerait de céder ses activités spatiales aux Etats-Unis et sonderait de potentiels acquéreurs pour ces actifs, afin de recentrer ses efforts sur la consolidation du secteur satellitaire européen, d'après le Financial Times.

Outre l'inflation dans la zone euro, cette première semaine de septembre verra paraître de nombreuses statistiques au titre du mois d'août, telles que les indices PMI de S&P Global en Europe, ou encore les indices ISM et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

Peu de publications d'entreprises sont prévues en Europe cette semaine, mais elles s'annoncent plus nombreuses aux Etats-Unis, avec notamment celles de Palo Alto, Dell, Medtronic, Broadcom, Costco et Hewlett-Packard Enterprise.