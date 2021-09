Les placements ISR restent peu proposés aux Français

(NEWSManagers.com) - 41% des Français affirment avoir déjà entendu parler de l' investissement socialement responsable (ISR) contre 35% en 2020, montre un sondage réalisé par Ifop* pour le Forum pour l' Investissement Responsable (FIR). Mais seuls 8% se sont déjà vu proposer de l' ISR de la part de leur banque ou de leur conseiller (5%) et seuls 7% ont déjà investi en ISR (5%).

Ce sondage est présenté en prélude à la douzième Semaine de la finance responsable en France, organisée par le FIR.

Pourtant, sur l' ensemble des Français, 43% seraient prêts à demander des produits ISR à leur conseiller contre 38% en 2020 (ce chiffre est de 60% contre 51% en 2020 pour les personnes connaissant l' ISR). Ce même conseiller bancaire ou financier reste l' interlocuteur privilégié pour informer sur l' ISR pour 65% des investisseurs individuels, loin devant leurs proches (8%), les pouvoirs publics (8%), les médias (7%), les ONG/associations de consommateurs (7%), les réseaux sociaux (3%) ou encore les entreprises (2%).

Globalement, 59% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, une tendance stable sur les quatre dernières éditions du sondage.

Les sujets que les sondés veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans leur épargne demeurent sensiblement les mêmes que les années précédentes avec les questions environnement et sociales en tête des préoccupations. Les pollutions (76%), le changement climatique (66%) et la biodiversité (65%) occupent le trio de tête parmi les sujets environnementaux qui intéressent les épargnants. Les sujets sociaux qui suscitent le plus d' intérêt sont le respect des droits humains (73%), l' emploi (72%), l' égalité femme/homme (70%) et le bien-être au travail (70%).

Enfin, 45% des Français pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l' environnement et la société au travers de leur épargne (nouvelle question en 2021).

Pour rappel, à partir d' août 2022, les nouvelles règles de la directive européenne sur les marchés d' instruments financiers MIF2 imposeront que les conseillers financiers recueillent les préférences ESG de leurs clients avant de leur proposer un produit d' investissement.

* L' enquête a été menée auprès d' un échantillon de 1.002 personnes en France. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 27 août 2021.